İKİYE BÖLÜNDÜ!

Böyle uzayıp giden bir sürü söylenti yayılıyor kulaktan kulağa. Tabii bunların hepsi iddia ve söylenti. Ben bunları duyduğum zaman tam da bu konuları yazacakken önceki gün Garo Mafyan’ın Günaydın’da Ömer Karahan’a “Aramızda köstebek var. Candan Erçetin il

Müzik dünyası ikiye bölündü



- ”Garo Mafyan doğruyu söylemiyor.”

- ”Kaybedeceğini anladığı için artık bu yola başvurdu.”

- ”Tamam kendisini seviyoruz, abimiz, canımız ama artık yeter.”

- ”Yıllardır kendilerine karşı çıkanları tek tek eledi.”

- ”Sırf seçime kimse gelmesin diye cumartesi günü yapıyor. Çünkü cumartesi günü birçok sanatçının konseri var.”

Böyle uzayıp giden bir sürü söylenti yayılıyor kulaktan kulağa. Tabii bunların hepsi iddia ve söylenti. Ben bunları duyduğum zaman tam da bu konuları yazacakken önceki gün Garo Mafyan’ın Günaydın’da Ömer Karahan’a “Aramızda köstebek var. Candan Erçetin ile Sezen Aksu’yu kandırdılar” açıklamaları aklıma geldi. Garo Mafyan’ın açıklamaları ve ona karşı duyduklarım arasında dağlar kadar fark var.

KİM HAKLI KİM HAKSIZ BİLİNMEZ

Gördüğüm kadarıyla müzik dünyası ikiye bölünmüş durumda. Bir kısım “Garo Mafyan” derken ir kısmı da “Candan Erçetin” dedi. Kim haklı kim haksız bilinmez. “Müzik ruhun gıdasıdır” denir ama gördüğüm kadarıyla palavra. İşin içine güç, seçim, başkanlık, kazanma, kaybetme gibi kelimeler girince mevzu müzik dünyasında da değişmiş. Tabii cumartesi kim ve kimler doğru söylüyor gerçek ortaya çıkacak gibi.

Peki Garo Mafyan neden istenmiyor, dertleri ne? Garo Mafyan için “Tamam severiz, canımız abimiz. Ama artık yeter” deniyor. Konuşulanlara göre Garo Mafyan’a karşı gelenler diskalifiye edilmiş. Kendi bildiği ve yaptığına üyeleri hiç karıştırılmamış. Üyeler bilgilendirilmemiş. Önceki gün yapılan “Mesaj attım, üyelerle her zaman görüşüyorduk” açıklamalarının da doğruluk payı yokmuş. Tabii bunlar söylenti ve kim doğru söylüyor bilinmez. Cumartesi doğrusu ortaya çıkacak.

CUMARTESİ KOZLAR PAYLAŞILACAK

Candan neden isteniyor? Değişimi isteyen birçok kişi “Candan Erçetin 4 dil biliyor. Daha önce çok dernek yönetti. Tecrübesi çok fazla. Ve aynı zamanda öğretim üyesi. Artık değişim şart. Üyelerle tek tek görüştü ve üyelerin dertlerini dinledi” diyor. Martta CVK Bosphorus’da kapalı seçimle kozlar paylaşılacak ve istemedikleri başkanı değiştirmek için yarışacaklar. Edis, Aşkın Nur Yengi, Rober Hatemo, Sezen Aksu, Güliz Ayla, Gülden Mutlu, aranjörler, söz yazarları, besteciler kimi ararsanız videolar çekip paylaşıyor. Tabii bir de videolarını çekip paylaşmayanlar var. İşte asıl onlar olayın rengini değiştirecek olanlar.

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600-700 KATILIM BEKLENİYOR

SÖYLENTİLER arasında “Oy kullanılmasın diye seçim cumartesiye alındı” çok dikkat çekici. Ama seçimler genellikle hafta sonları olur. Bu bana biraz dedikodu gibi geliyor. Gerçek değişim isteyen kişi işini ayarlar, öyle değil mi? Bakalım göreceğiz. Bu arada MSG’nin 1200 asil üyesi var ve 600-700 katılım bekleniyormuş.

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BENİM DÜŞÜNCEM

TABİİ Kİ Garo Mafyan ve ekibini severim. Hepsi kıymetli isimler. Ve fakat 13 sene de uzun bir süre. Ben her zaman değişim ve yenilikten yanayım. Yenilik güzeldir. Taze kan, taze fikir her zaman güzeldir. Ve tabii bir de kadın eline ve gücüne de inanırım. İyi olan, iyi yönetecek kazansın. Ben de sonucu merakla bekliyorum.