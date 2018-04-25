İkinci Turda Birleşme Olabilir

Fox TV'den İsmail Küçükkaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Koray Aydın, İsmail Küçükkaya'ya yaptığı açıklamada 'Abdullah Gül de Meral Akşener de çatı aday olmamalı. Birleşme 2. turda olur' dedi.

15 vekilini Meclis'te grup kurabilmesi için İYİ Parti'ye kaydıran CHP'nin Meral Akşener'i Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçirmeye çalışacağı, ortak bir aday formülü üzerinde çalışma yapılacağı iddia edildi. CHP'nin ortak adayının ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olabileceği konuşuluyor. Saadet Partisi'nin de bu öneriyi desteklediği, Meral Akşener'i adaylıktan vazgeçirmek için bir görüşme yapacağı belirtildi. Gözler bugün yapılacak olan Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesine çevrildi. Geçtiğimiz gün İYİ Parti'den yapılan "Adayımız Akşener'dir" açıklamasının ardından İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, 'ortak aday' formülüyle ilgili açıklamalarda bulundu. Aydın, 'Bizim hesaplara göre en az 3 aday yarışırsa seçim 2. tura kalıyor. Birleşme 2. turda olur' ifadelerini kullandı.