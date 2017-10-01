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"İkinci kez evlilik düşünüyor musunuz?" sorusunu duyunca...

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"İkinci kez evlilik düşünüyor musunuz?" sorusunu duyunca...
Cem Yılmaz ve kız arkadaşı Özge Sabuncu, önceki akşam Harun Tekin ile Koray Candemir’in konserini izlemeye gitti. Yılmaz, konser çıkışı yöneltilen evlilik sorusuna ilginç bir yanıt verdi.

HARUN Tekin ile Koray Candemir, önceki gece Das Das’da sahneye çıktı. Onları izlemeye gelenler arasında Cem Yılmaz ile kız arkadaşı Özge Sabuncu da vardı. Konserde sahneye çıkıp iki şarkı seslendiren ünlü komedyen, büyük alkış aldı.

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Özge Sabuncu ile Cem Yılmaz, beraberlikleriyle ilgili konuşmaya yanaşmadı.c-003.jpg

Yılmaz gecenin sonunda geldiği gibi yine Sabuncu ile beraber mekandan ayrıldı. Cem Yılmaz, “İkinci kez evlilik düşünüyor musunuz?” sorusunu da ciddiye almadı, “Hadi ya! Bak sen” diye bir karşılık verdi.  cc-001.jpg

Cem Yılmaz , Özge Sabuncu ile mekandan çıkarken karşılaştığı gazetecilere “ Hayırdır? Basın toplantısı mı var”diye takıldı.ccccc.jpg

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