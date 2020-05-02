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İkinci Kez Baba Olmak İsteyen Cem Yılmaz Serenay'a Evlenme Teklif Edecek!

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İkinci Kez Baba Olmak İsteyen Cem Yılmaz Serenay'a Evlenme Teklif Edecek!
Corona virüsünden korunmak için karantinayı birlikte geçiren Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya'nın salgının ardından nikah masasına oturacağı iddia edildi.

2. Sayfa’da ortaya atılan iddiaya göre, karantinada 45 gündür birlikte olan çift, birbirlerini daha iyi tanıdı. Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Ekim ayından bu yana aşk yaşadığı Serenay Sarıkaya’ya evlilik teklifi etti ve 28 yaşındaki oyuncudan “Evet” cevabını aldı.

İkinci kez baba olmak isteyen Cem Yılmaz, karantina süreci bittikten sonra görkemli bir düğünle dünya evine girmeyi planlıyor.

KARANTİNADA OYUN KEYFİ

Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya, karantinada Ozan Güven ve sevgilisi ile vakit geçiriyor. Ekibin bu süreçte çiftli olarak bol bol okey oynadıkları biliniyor.

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