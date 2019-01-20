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İkinci golcü geliyor

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İkinci golcü geliyor
Fenerbahçe de yepyeni bir dönem Başkan Ali koç hazırlıklara son gaz devam ediyor şimdi de dünyaca ünlü futbolcuyla anlaştı.

Ali Koç, transfer borsasını altüst edecek ve Süper Lig'de ses getirecek bir karar aldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray'ın belalısı olarak bilinen yıldız oyuncuyu Fenerbahçe'ye getiriyor. Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakan dünyaca ünlü oyuncu son pürüzlerin giderilmesini bekliyor.
Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği o yıldız oyuncu da belli oldu. Başkan Ali Koç'un transfer listesinde yer alan 2 ünlü isim Kadıköy'ü taraftar yağmuruna tutacak.

Bu sezon seyircisinden yeterli desteği bulamayan Fenerbahçe'nin taraftarına olan ihtiyacını bilen Başkan Ali Koç, taraftarları stada çekecek dünyaca ünlü iki yıldızın da işini bitirdi.
Fenerbahçe transfer operasyonlarıyla ligde bambaşka bir konuma gelecek. Adı sır gibi saklanan ünlü isimlerin adı sonunda basına sızdı.
Kısa bir süre önce Adebayor için Başakşehir'in kapısını çalan ve 'red' cevabı alan Fenerbahçe, Togolu golcü için yeniden harekete geçti. Yönetim bu transferi bitirmekte kararlı... Golcü transferi için kolları sıvayan ve Ersun Yanal'ın listesindeki isimler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Adebayor aşkı yeniden alevlendi...

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