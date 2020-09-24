  • BIST 1.117
  • Altın 455,046
  • Dolar 7,6172
  • Euro 8,8654
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAİstanbul'da PKK’ya operasyon: 6 gözaltı

İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu

»
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu
İkinci el online pazarda, bu yılın ağustos ayında da en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, Renault ve Ford takip etti.
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu
AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, ağustos ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 224 bin 523 adet satış gerçekleşti.
 
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artış, geçen aya göre yüzde 6 düşüş gözlendi.

 
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu

Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 85, hafif ticari araçların payı da yüzde 15 olarak belirlendi.

EN ÇOK SATILAN 10 MARKA
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu

Bu yılın ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 34 bin 781 adet satışla VW oldu.

İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu
Renault 27 bin 923 adetle ikinci ve Ford da 22 bin 592 adetle üçüncü sırada yer aldı.
 
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu

Ardından 19 bin 364 adetle Fiat, 13 bin 717 adetle Opel, 12 bin 286 adetle BMW, 11 bin 876 adetle Mercedes-Benz, 11 bin 832 adetle Hyundai, 10 bin 89 adetle Peugeot ve 8 bin 253 adetle de Audi sıralandı.

SATIŞLARINI EN FAZLA BMW VE PEUGEOT ARTIRDI
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu

Söz konusu markaların temmuz satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.

İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu

Ayrıca  ağustosta ilk 10 sıralamasında önceki aya göre satışlarını en çok artıran markalar yüzde 2 ile BMW ve Peugeot olurken, Audi bu
sene ilk defa ilk 10 sıralamasında yer aldı.

AĞUSTOSTA EN HIZLI FORD SATILDI
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu

Ağustos ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 30 gün oldu.

İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu

En hızlı satılan marka 24 günle Ford, en yavaş satılan ise 37 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

PASSAT, FOCUS VE CLİO ZİRVEYİ BIRAKMIYOR
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu

Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu

Satışlarda, VW'nin Passat modeli 9 bin 644 adetle ilk sırada yer aldı. Passat'ı 7 bin 704 adetle Ford Focus ve 7 bin 312 adetle Renault Clio izledi.

İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu

Ardından 6 bin 966 adetle Renault Megane, 6 bin 598 adetle Opel Astra, 5 bin 864 adetle Renault Fluence, 5 bin 411 adetle VW Golf, 5 bin 162 adetleToyota Corolla, 5 bin 86 adetle VW Polo ve 4 bin 539 adetle de BMW 3 Serisi sıralandı.

TİCARİDE EN ÇOK SATILANLAR
İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 4 bin 110 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı.

İkinci el otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu

Bunu, 4 bin 54 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 4 bin 4 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 997 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 766 adetle VW Caddy, 2 bin 75 adetle VW Transporter, 1.488 adetle Ford Transit, 1.316 Peugeot Partner, 1.244 adetle Renault Kangoo ve 1.107 adetle Citroen Berlingo takip etti.

 
 
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ÖTV ZAMMI SONRASI ARAÇ FİYATLARI31 Ağustos 2020 Pazartesi 12:09
  • Müjde'den sonra dolar yükseldi21 Ağustos 2020 Cuma 17:00
  • Altın fiyatları bugün ne kadar oldu?19 Ağustos 2020 Çarşamba 10:30
  • Gram altından ani yükseliş17 Ağustos 2020 Pazartesi 18:31
  • Aşı altını düşürdü...11 Ağustos 2020 Salı 18:23
  • Ekonomi çıkmaz çember şeklinde kapalı devreye girdi10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:14
  • Berat Albayrak'tan günler sonra ilk paylaşım10 Ağustos 2020 Pazartesi 17:11
  • Emekli 18 yılda 8 altın kaybetti!07 Ağustos 2020 Cuma 19:57
  • Dövizin yükselişi durmuyor06 Ağustos 2020 Perşembe 13:41
  • Dolar/TL 7.03 seviyesinin de üzerine çıktı!05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:10
    • FOTO GALERİ
    • Daha 26 yaşında bu hale geldi
    • Ünlüler bugün bunu paylaştı !
    • Barcelona'da Arda için karar verildi! 3 saatin ardından...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim