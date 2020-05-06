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İkinci Daha Tehlikeli Olabilir

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İkinci Daha Tehlikeli Olabilir
İngiliz araştırmacılar, İtalya'nın virüs kapsamında 'yeni normale geçiş' adımlarına ikinci dalga uyarısında bulundu. Araştırmaya göre nüfusun beşte biri normal hayata geri döndüğünde 5 bin yüzde 40’ı geri döndüğünde ise 23 binden fazla ek ölümün gerçekleş

Corona virüsün en çok can aldığı Avrupa ülkesi İtalya'nın attığı normalleşme adımlarının; virüste ikinci dalga yaratabileceği iddia ediliyor.  

Imperial College London'dan yer alan bir rapora göre, İtalya normalleşme yönünde attığı adımlar nedeniyle ikinci bir corona virüs dalgası ile karşılacak. 

İngiliz araştırmacılar İtalya'da yeni tip corona virüsün nasıl yayıldığını ve ölüm oranlarını matematiksel olarak modelledi.

Çalışmada, nüfusun beşte biri normal hayata geri döndüğünde 5 bin yüzde 40’ı geri döndüğünde ise 23 binden fazla ek ölümün gerçekleşebileceği belirtildi.

İTALYA'DA KABUS 2 AY ÖNCE BAŞLAMIŞTI

Virüs sürecinde Başbakan Giuseppe Conte'nin ikinci aşama olarak değerlendirdiği döneme İtalya'da yaklaşık 2 ay sonra geçildi.

İTALYA'DA 56 GÜNDE NELER YAŞANDI?

Normalleşme sürecinin başlatıldığı İtalya'da yetkililer, salgında ikinci dalgaya karşı uyarılarını sürdürüyor. İtalyan hükümeti ise işsizlere ve işletmelere yönelik yeni bir yardım paketi hazırlığında.

Ülkede son bilgilere göre 213 bin 13 vaka bulunurken hayatını kaybedenlerin toplam sayısı da 29 bin 315 kişi olarak belirtiliyor.

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