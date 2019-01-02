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İkinci bebeğini ABD'de doğuracakmış

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İkinci bebeğini ABD'de doğuracakmış
Ebru gündeş'in biran da kilo alması acaba hamile mi sorusunu akıllara getirmişti. Bu iddiaları Bircan bali canlı yayın da doğruladı.

2018 yılının son günlerinde Ebru Gündeş'in hamile olduğu yönünde dedikodular kulaktan kulağa yayılmış fakat Gündeş cephesinden iddialara yalanlama gelmişti. 'Söylemezsem Olmaz' programında Bircan Bali, "Siz söylenenlere değil benim dediğime bakın; Ebru Gündeş hamile! Yakında da eşinin yanına ABD’ye gidecek. Hatta 2. Çocuğunu da ABD’de doğuracak” dedi.

2018'in son gününde Ebru Gündeş'in hamile olduğu yönünde iddialar basında yer almıştı. Gündeş cephesinden ise jet bir yalanlama gelmiş ve "Hamilelik saklanacak bir şey değil. Öyle bir şey yok. Kilo aldı. Herkes onu bebek sanıyor" açıklaması yapılmıştı. 

2018'in son gününde Ebru Gündeş'in hamile olduğu yönünde iddialar basında yer almıştı. Gündeş cephesinden ise jet bir yalanlama gelmiş ve "Hamilelik saklanacak bir şey değil. Öyle bir şey yok. Kilo aldı. Herkes onu bebek sanıyor" açıklaması yapılmıştı. 

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