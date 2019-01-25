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İki yıldır en sıcak günaydın Bakırköy'de

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İki yıldır en sıcak günaydın Bakırköy'de
Bakırköy belediyesi soğuk kış günlerinde hasta ve hasta yakınlarının içini ısıtmaya devam ediyor

 
Bakırköy Belediyesi,  Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde hasta ve hasta yakınlarına soğuk kış günlerinde içlerini ısıtacak  sıcak çorba dağıtımına devam ediyor.
 
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da çorba dağıtımına  katılarak hasta ve hasta yakınlarına çorba ikram etti.
 
Devlet Hastanesi önünde çorba dağıtımına yaklaşık başladıklarını ifade eden Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şu açıklamayı yaptı: “ Bakırköy Devlet Hastanesine sadece Bakırköy’den değil İstanbul’un pek çok ilçesinden hatta Anadolu’nun birçok kentinden hastalarımız  acile ve polikliniklere şifa bulmaya geliyor. Hasta ve hasta yakınlarımızın yakınlarda  sıcak bir çorba içecekleri bir yer olmamasının eksikliğini fark ettik ve “En sıcak günaydın Bakırköy Belediyesi’nden” diyerek Türkiye’de bir ilk olan  sabahları çorba dağıtımına başladık. 2 yıldır her sabah yaklaşık 2.000 kap(bardak) çorba sunuyoruz. Hasta ve hasta yakınlarına sıcak çorbayla dertlerine kısmen de olsa dermen olmaya çalışıyoruz. Hastalarımıza acil şifa dilerken bir nebze olsun mutluluk ve sıcaklık vermek en büyük amacımız.. Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini gördükçe de bu uygulamaya başladığımız için biz de mutlu oluyoruz.”
 
Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu kış ayları boyunca sıcak çorba dağıtımına devam edeceklerini sözlerine ekledi.
 
Sıcak çorba içen vatandaşlarda uygulamadan ötürü Bakırköy Belediyesi’ne teşekkür ettiler.

 

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