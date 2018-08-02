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İki yakın arkadaş kavga etti!

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İki yakın arkadaş kavga etti!
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze'nin eski eşi Seçkin Piriler, Bodrum Gündoğan’daki evinde misafir ettiği yakın arkadaşı Meral Kaplan'la kavga etti.

Vatan Gazetesi Magazin Müdürü Gülşen Yüksel Salt ile Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; eski manken Seçkin Piriler, oyuncu Meral Kaplan’ın “Çocukların herkesi rahatsız ediyor, çocuklarınla ilgilen” demesine sinirlendi. Karşılıklı bağrışmalar büyük bir kavgaya dönüştü.

Seçkin Piriler, Bodrum Gündoğan'da çocukları ve yakın arkadaşı Meral Kaplan ile birlikte tatil yapıyordu. İkilinin plajda herkesin gözü önünde başlayan tartışması evde zirve yaptı.

Seçkin Piriler, anneliğini eleştiren Meral Kaplan'a "Sen mi bana anneliği öğreteceksin?" cevabını verdi. Hemen eşyalarını toplamaya başlayan Kaplan, bavullarının dışarıya atıldığını görünce şoke oldu. Ünlü oyuncunun, tartışma sonrası yakınlarına "Kolum çizik içinde kaldı" dediği öğrenildi.

Meral Kaplan, yakın arkadaşı Seçkin Piriler'le yaşadığı bu olay sonrası çocuklarını da alıp İstanbul’a döndü. 

SEÇKİN PİRİLER'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Seçkin Piriler çıkan bu haberlerden sonra instagramdan Meral Kaplan ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak bu iddiaları yalanladı. Piriler mesajında; 'Uyandığımdan beri saçma gerçek olmayan bir haber için telefonum çalıyor. Bu haber büyük bir yalan haberdir gerçek dışıdır. Sadece bizi aramızda güldürür. Bir de haber doğru olsaydı sahilde elbette gazeteciler ya da halk çekerdi değil mi? Burdan bile anlayabilirsiniz haberin yalan olduğunu. İlla bizimle ilgili haber yapmak istiyorsanız güzel haberlerimizi yapın' ifadelerini kullandı.

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