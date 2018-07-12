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İki üst düzey FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi

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İki üst düzey FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi
MİT, Azerbaycan ve Ukrayna'dan iki üst düzey FETÖ mensubunu Türkiye'ye getirdi. MİT tarafından Azerbaycan ve Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen İsa Özdemir ve Salih Zeki Yiğit, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla aranıyordu.

MİT Başkanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyon sonucu, terör örgütünün "Azerbaycan kasası" ile Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yapan iki üst düzey terörist yurt dışında yakalanarak yurda getirildi.

Edinilen bilgiye göre, FETÖ ile mücadele kapsamında operasyonlarına devam eden MİT, haklarında arama kararı bulunan iki teröristi daha yurt dışında yakaladı. 

FETÖ üyelerinden İsa Özdemir Azerbaycan'da, Salih Zeki Yiğit ise de Ukrayna'da yakalanarak bugün öğleden sonra özel uçakla İstanbul'a getirildi.  Atatürk Havalimanı'na inen uçakla getirilen FETÖ mensupları hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla arama kaydı bulunuyor. 

FETÖ üyesi İsa Özdemir, 1997'de Bakü Devlet Üniversitesini bitirdi. Terör örgütünün bir dönem Azerbaycan hususi işler sorumluluğunu yürüten Özdemir'in, FETÖ'nün "Azerbaycan kasası" olarak da görev yaptığı bildirildi. Bakü'de terör örgütü adına inşaat sektöründe paravan faaliyet yürüten Avro 2000 firmasının sahibi olan Özdemir hakkında Ankara İkinci Sulh Ceza Hakimliğinin arama kaydı bulunuyor. 

Ukrayna'da yakalanan FETÖ üyesi Salih Zeki Yiğit'in ise Mersin'de FETÖ'ye bağlı iş adamlarının imamlığını yürüttüğü belirlendi. İş adamlarından "himmet" adı topladığı paraları başta Pensilvanya olmak üzere Afrika ülkelerindeki okulların finansmanı için yurt dışına transfer eden Yiğit'in, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında yurt dışına kaçtığı tespit edildi. Yiğit hakkında Mersin Sulh Ceza Mahkemesince arama kararı bulunuyor.

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