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İki ülke arası gerginlik!

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İki ülke arası gerginlik!
İran'da görev süresi 3 yıl daha uzatılan Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, Suudi Arabistan yönetimini " terörist devlet" olarak tanımladı.

Tahran'da Devrim Muhafızları üyelerinin katıldığı bir devir teslim töreninde konuşan Caferi, 'melun' (lanetlenmiş) diye hitap ettiği Riyad yönetimine sert ifadelerle yüklenerek, " Bugün Suudi Arabistan yönetimi bölgede bir terörist devlet haline geliyor" diye konuştu.
Caferi, konuşmasında," Bugün bölgede sadece yeterince güçlü olan ülkeler güvenli kalabiliyor" ifadelerine yer vererek.

İran Devrim Muhafızları, geçen ay İran meclisi ve Ayetullah Humeyni'nin türbesine yapılan terör saldırılarından da Suudi Arabistan'ı sorumlu tutmuştu.

GÖREV SÜRESİ UZATILDI

10 yıllık görev süresi bitmek üzere olan Tümgeneral Caferi'nin görev süresi 3 yıl daha uzatıldı. Ülkedeki yasalar gereği Devrim Muhafızları komutanı, başkomutan sıfatını da taşıyan ülke lideri tarafından atanıyor.

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