İKİ SÜPER KIZ SİNEMAYA İDDİALI GİRDİ!

Oyunculukta büyük iddiaları olan Kübra Kılınçkaya ve Nurdan Paksoy’un hedefleri büyük. Her ikisi de en iyi kadın oyuncu ödüllerini almak istiyor.

Biri Kahramanmaraş’lı diğeri ise göçmen kızı.Bu iki güzel kız oyunculuk derslerini de ihmal etmiyor. Biri drama diğeri ise komedi dalında iddialı.

Evet Kübra Kılınçkaya ile Nurdan Paksoy yıllardır İstanbul’da oyunculuk yapıyor. Bu ikili,oyunculuklarını iyi bir şekilde icra ediyor etmesine ama bir sorun var onlar için. Çok çalışsalarda henüz elde edemedikleri ‘En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü en kısa zamanda almak istiyorlar..

Üç tane sinema projesinde oynayan bu güzel ikili şimdi yeni sezon için dizi teklifi aldıklarını ve yakında ekranlarda olacaklarını belirtti.

Etiler Ulus parkında bulusup bu genç güzel oyuncularla sohbetimiz sırasında sürpriz bir konuk geliyor. Yıldız Tilbe’nin geldiğini gören güzel oyuncular, onun büyük hayranı olduklarını da dile getiriyor.

Haber Konseyi olarak Kübra Kılınçkaya ve Nurdan Paksay’la söyleşimize başlıyoruz.

HABER KONSEYİ: Oyunculuk maliyeti çok mu? Sizler ekonomik olarak ne kadar para kazanıyorsunuz? Kazandıklarınız sizi mutlu ediyor mu?

NURDAN PAKSOY: Oyunculuk maliyeti bir hayli yüksek. Giyim, kuşam, saç, makyaj ve en iyi yerde oturmak gezmek bir hayli pahalı. Buralarda normal biri gibi davranamıyoruz.Ve haliyle maliyetlerimiz tabiki yüksek,

KÜBRA KILINÇKAYA: Tabiki yüksek. Ona göre para kazanamıyoruz. Şu an ailemizden destek alıyoruz.İleride daha iyi kazanabiliriz. Herseyin bir zorluğu var.

HABER KONSEYİ: Her zaman oyunculuk işleri bulabiliyor musunuz?

KÜBRA KILINÇKAYA: Tabiki hayır, menejer ile çalışıyoruz.Menejerimiz medya haberlerimizle de ilgileniyor. Yani haberlerimizde sık sık çıkıyor. Seyrekte olsa iş geliyor ve mutlu oluyoruz. İleride işlerimizin yoğunlaşacağından eminim.

NURDAN PAKSOY: Bu işin okulunu okuduk. Oyunculuğun nasıl olacağını ve ne zaman yapmamız gerektiğini iyi biliyoruz.Oyunculuk olaylı içten gelen birsey. Bizde bu var. Birçok marka isimlerin gelip yapamadıklarını gördük. Bu bir sans meselesi, yetenek meselesi. Birçok yapımcı ve yönetmen bizim nasıl basarılı olduğumuzu görecekler.

HABER KONSEYİ: İstanbul’da yaşamak çok zor, iyi para kazanılmadan bu işler olmaz. Siz nasıl geçiniyorsunuz?

NURDAN PAKSOY: Evet İstanbul yaşanması en zor şehirlerden bir tanesi. Sağolsunlar ailemizden destek alıyoruz. Fuzuli masraflarımız yok.Şimdilik idare etmeye çalışıyoruz.

KÜBRA KILINÇKAYA: Nurdan’ın dediği gibi çok fazla masraf yapmıyoruz, ayağımızı yorganımıza göre uzatıyoruz.

HABER KONSEYİ: Star oyuncular, bölüm başı büyük rakamlar alıyor, ne kadar aldıklarını biliyormusunuz?

KÜBRA KILINÇKAYA: Evet çok büyük paralar aldıklarını biliyorum. Son dönemde ekonomik krizden dolayı kanallar fazla reklam alamadıkları için, birçok yapımcı zor durumda. Yapımcılar bu starların paralarını ödemekte zorlanıyorlar.

STAR OYUNCULAR FEDAKARLIK YAPMALILAR

Yapımcıların ödemelerde zorluk çektiklerini biliyoruz. Bu yüzden star oyuncular fedakarlık yapmaları lazım diye görüyoruz. Ama kimse birsey yapmıyor. Yeni sezonda bazı star oyuncular ekranlarda yok. Bunları görüyoruz ve aldıkları paradan indirim yapmaları lazım.

NURDAN PAKSOY: Kübra’nın söylediği gibi bu iş fedakarlık işi. Malesef star oyuncuların bir çoğu fiyatlarında indirim yapnmadı. Yapımcılar, bu rolleri yeni isimlere imkan vermeye başladılar.

HABER KONSEYİ: Yani size fırsat mı çıktı?

KÜBRA KILINÇKAYA: İnşallah, size Allah söyletti galiba. Tabiki bizlere firsat gelecek. Hep böyle olmayacağız. Başarı insanları bir yerlere getirecektir.

HABER KONSEYİ: Beğendiğiniz oyuncular kim?

Her iki güzel oyuncu’da, Serenay Sarıkaya’yı çok beğendiklerini belirti .Haber Konseyi olarak bu güzel sohbet için güzel oyunculara teşekkür edip, başarılarının daim olması dileklerimizi ileterek Ulus parkından ayrıldık.

FOTOĞRAFLAR: SELÇUK AKA