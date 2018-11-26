İKİ POPÜLER ÇİFT BOŞANDI !

Geçtiğimiz yılda evlenen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı çifti İstanbul Silivri Aile mahkemes'inde evliliklerini sonlandırdı.

Anlaşmalı boşanan iki çiftin mahkeme kararı çok uzun sürmedi. Duruşma mahkeme kararı ile gizlilik içerisinde yürütüldü.

MAHKEMEDE ANLAŞTILAR !

Şeyma Subaşı 125 Bin Lira nafaka istedi. Acun Ilıcalı aylık 125 bin vermesi öngörüldü.

Ünlü medya sektörü Acun Ilıcalı’nın kamuoyuna açıklamaları ise şöyleydi “severek evlendik ama olmadı yürütemetik bir çok kez denedik olmuyor ” ifadesini kullandı.

Bugün eşi Şeyma Subaşı'ndan tek celsede boşanan Acun Ilıcalı ile adı anılan Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu isyan etti...

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Deren Talu " Böyle bir şey nasıl olabilir" dedi.

İşte Deren Talu'nun isyanı:

Çok kırgın ve kızgınım. Acun Ilıcalı annem ve babamın arkadaşıdır. Belki iki kez 'merhaba' demişimdir, o kadar. Londra'ya en son 13 yaşımda ailemle gittim. İddia edilen türde ilişkiler benim hayal bile edemeyeceğim çirkinlikte. Böyle bir şey nasıl olabilir!!! Hakkımda bu iddiaları üretenleri nefretle kınıyorum. Kimdir bu amaçları nedir bilmiyorum, ailemle yasal haklarımızı savunmak için adalete başvuruyoruz

HAYATIMIZDA BÖYLE ÇİRKİNLİKLER YOK

Bir açıklama da Defne Samyeli'den geldi:





Yine dedikodu, yine iftira yine sosyal medyada yorum adı altında bir ton rezillik! Ne ilişkisi! Ne Londra'sı! Ne evi? Hayatlarımızda böyle çirkinlikler yok. Kızım Deren'in adı karıştırmaya çalıştıkları, tamamen uydurma bu senaryoyu üreten, yazan, yayan herkes hakkında yasal yollara başvuruyoruz. Sorumlular elbette ortaya çıkacak, cezalarını çekecekler. 22 yaşında tertemiz genç bir insanı kendi karanlık ruhlarıyla böyle üzüp incitenler, mutlaka bedelini öderler.