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İki il iki korkunç kaza! 13 ölü

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İki il iki korkunç kaza! 13 ölü
BURSA 'da işçileri taşıyan servis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 1'i çocuk 2'si kadın toplam 7 kişi öldü, Van'da ise otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

BURSA 'nın İnegöl İlçesi'nde işçileri taşıyan servis aracı ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta bulunan 1'i çocuk 2'si kadın toplam 7 kişi öldü, servis aracındaki çok sayıda işçi ise yaralandı. 

Kaza, bu sabah saat 07.00 sıralarında Bursa'nın Kestel ile İnegöl ilçeleri arasındaki Babasultan Mevkii'nde meydana geldi. Sürücülerinin henüz kimlikleri belirlenemeyen 16 NTM 81 plakalı servis aracı ile 60 ZC 115 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza ardından ay çiçeği tarlasına savrulan hafif ticari araçta bulunan 1'i çocuk, 2 si kadın toplam 7 kişi öldü. Bir fabrikanın işçilerini taşıyan servis minibüsünde ise 10'dan fazla işçi ise yaralandı.

Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Soruşturmaya başlandı.

 

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Bursa'nın Kestel ile İnegöl ilçeleri arasındaki BAbasultan Mevkii'nde bu sabah meydana gelen kaza da, ölenlerin ve sürücülerin kimlikleri belirlendi. Kaza, Bursa yönüne gelen Ali Gültekin yönetimindeki 60 ZC 115 plakalı hafif ticari aracın direksiyon kontroülünü yitirip karşı şeride geçerek, İnegöl'de devam eden yol çalımasında görevli olan taşerofn bir firmaya ait işcileri taşıyan Fatih Şahin yönetimindeki 16 NTM 81 plakalı servis aracına çarptı. Kazada ayçiçeği tarlasına savrulan ticari araçta bulunan ve aile ve akraba oldukları belirtilen yaşları alınamayan Ali Gültekin,  eşi Satı Güldetekin, Emin Gültekin, Engin Gültekin, Ercan Gültekin Gülüzar Gültekin ile 9 yaşlarında olduğu belirtilen Ebru Gültekin öldü. Kazada yaralanan servis aracında bulunan 18 işçi ise çeşitli hastanelere kaldırıldı.


ÇOCUKLARINI ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİNE YAZDIRMAYA GELİYORLARDI

Bu arada kazada yaşamını yitiren Gültekin Ailesi'nin Tokat'ın Zile ilçesinde oturup, Uludağ Ünivestisei7ni kazanan ve ismi öğrenilemeyen  çocuklarını buraya kayıt ettirmek için geldiği öğrenildi.


KAZA OLMAMIŞ GİBİ CALISTILAR

Kaza sonrası ay çekirdeği tarlasına düşen ve 7 kişinin öldüğü 18 kişinin ise ağır yaralandığı kazanın ardından ay çiçeği tarlasındaki üreticilerin hiç bir şey olmamış gibi çalışma yapması dikkat çekti.

 

Van'da feci kaza; 6 ölü, 3 yaralı

 

VAN'ın Yalınağaç mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Yaralılar Van'a sevk edildi. 


Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Van-Özalp Karayolunun 15'inci kilometresinde bulunan Yalınağaç mevkiinde meydana geldi. Özalp yönden gelen 65 ET 593 plakalı otomabil ile karşı yönden gelen 34 YC 3581 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 1'i çocuk 6 kişi hayatını kaybederken, 1'i çocuk 3 kişi de yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine ambulansla Van'a sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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