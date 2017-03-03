İki güzel geçmişe götürdü

Türkiye'nin ünlü güzellerinden Pınar Altuğ ve Ebru Şallı eski fotoğraflarını sosyal medya da paylaşarak hayranlarını geçmişe götürdü

PINAR ALTUĞ KİMSEYİ İNANDIRAMADI

Televizyon yıldızı Pınar Altuğ 25 yıl önceki fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Altuğ'un lise yıllarından paylaştığı halini kimse tanıyamadı. Takipçileri "Şimdiki haliyle alakası yok" dedi.

42 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, Instagram'dan 25 yıl önceki halini paylaştı. Lise yıllarındaki haliyle şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan oyuncuyu takipçileri tanıyamadı.

"ŞİMDİKİ HALİYLE ALAKASI YOK"

Pınar Altuğ paylaştığı fotoğrafın üzerine pek çok estetik operasyon geçirdiği için oldukça farklı göründüğünü söyleyen takipçileri "Şimdiki haliyle alakası yok" dedi.

EBRU ŞALLI TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

Ebru Şallı, 19 yaşında olduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı ve şimdiki görüntüsüne gönderme yaptı.

Sosyal medya hesabı olan ünlü isimler, içinde bulunduğumuz perşembe günü geçmiş yıllara dönük fotoğraflar paylaşıyor.

Çocukluklarından kareleri ya da meslek hayatlarının başlarında olduğu dönemlere ait fotoğrafları hesaplarından paylaşmayı tercih eden ünlülerden biri de Ebru Şallı oldu. Ancak Şallı, meslektaşlarından çok daha farklı bir yol izleyerek 19 yıl öncesine ait bir fotoğrafıyla yeni çekilmiş bir karesini yan yana koydu ve üzerinden fiziğini ne kadar iyi koruduğuna dair bir gönderme yaptı.