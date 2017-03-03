  • BIST 89.587
  • Altın 147,266
  • Dolar 3,7322
  • Euro 3,9369
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAAltının ons fiyatı 3 ayın en yükseğinde

İki güzel geçmişe götürdü-

»
İki güzel geçmişe götürdü-
Türkiye'nin ünlü güzellerinden Pınar Altuğ ve Ebru Şallı eski fotoğraflarını sosyal medya da paylaşarak hayranlarını geçmişe götürdü

 

PINAR ALTUĞ KİMSEYİ İNANDIRAMADI

Televizyon yıldızı Pınar Altuğ 25 yıl önceki fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Altuğ'un lise yıllarından paylaştığı halini kimse tanıyamadı. Takipçileri "Şimdiki haliyle alakası yok" dedi.

42 yaşındaki oyuncu Pınar Altuğ, Instagram'dan 25 yıl önceki halini paylaştı. Lise yıllarındaki haliyle şimdiki hali arasında dağlar kadar fark olan oyuncuyu takipçileri tanıyamadı.

"ŞİMDİKİ HALİYLE ALAKASI YOK"

Pınar Altuğ paylaştığı fotoğrafın üzerine pek çok estetik operasyon geçirdiği için oldukça farklı göründüğünü söyleyen takipçileri "Şimdiki haliyle alakası yok" dedi.

 

EBRU ŞALLI TAKİPÇİLERİNİ GEÇMİŞE GÖTÜRDÜ

Ebru Şallı, 19 yaşında olduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaştı ve şimdiki görüntüsüne gönderme yaptı.

Sosyal medya hesabı olan ünlü isimler, içinde bulunduğumuz perşembe günü geçmiş yıllara dönük fotoğraflar paylaşıyor.

Çocukluklarından kareleri ya da meslek hayatlarının başlarında olduğu dönemlere ait fotoğrafları hesaplarından paylaşmayı tercih eden ünlülerden biri de Ebru Şallı oldu. Ancak Şallı, meslektaşlarından çok daha farklı bir yol izleyerek 19 yıl öncesine ait bir fotoğrafıyla yeni çekilmiş bir karesini yan yana koydu ve üzerinden fiziğini ne kadar iyi koruduğuna dair bir gönderme yaptı.

 

Etiketler: ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Burçin Terzioğlu'ndan ödül töreninde şaşırtan açıklama03 Mart 2017 Cuma 13:05
  • Gülben keseyi açtı!03 Mart 2017 Cuma 12:53
  • Hayatı tespih yaparak engelleri aştılar03 Mart 2017 Cuma 12:44
  • Ekin Mert Daymaz: "Hande'ye o geceyi açıkladım"03 Mart 2017 Cuma 12:32
  • Ebru Yaşar hamilelik kilolarını attı03 Mart 2017 Cuma 12:26
  • Perihan Savaş'tan konuşulacak İbrahim Tatlıses açıklaması!03 Mart 2017 Cuma 12:14
  • Ezgi Avcı: "3.5 ay regl olamadım"03 Mart 2017 Cuma 12:07
  • Aylin Coşkun hakareti affetmedi!03 Mart 2017 Cuma 11:57
  • “İstanbullu Gelin” bugün Başlıyor!!!02 Mart 2017 Perşembe 16:34
  • Başak Dizer'in 21 yıl önceki fotoğrafı02 Mart 2017 Perşembe 16:04
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim