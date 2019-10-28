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İKİ BÜYÜK KURUMA SİBER SALDIRI!

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İKİ BÜYÜK KURUMA SİBER SALDIRI!
Garanti Bankası ve Türk Telekom dün siber saldırıya uğradı. Garanti Bankası'nın internet şubesine uzun süre erişilemedi. Türk Telekom'un hizmetinde aksamalar oldu.

Garanti Bankası ve Türk Telekom dün siber saldırıya uğradı. Garanti Bankası'nın internet şubesine uzun süre erişim sağlanamadı, Garanti Bankası’nın internet şubesine girişte sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Türk Telekom'un internet hizmetinde de aksamalar yaşandı.

Yaşanan siber saldırının DDOS türünde bir saldırı olduğu belirlendi. DDOS saldırılarında sunucularda aşırı bir yoğunluk yaratılarak sistem çalışamaz hale getiriliyor.

GARANTİ BANKASI: SORUNU ÇÖZMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Garanti Bankası'ndan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, “Dijital hizmetlerimize yönelik yoğun internet trafiği nedeniyle dijital kanallarımızda erişim sıkıntısı yaşamaktayız. İnternet servis sağlayıcılarımızla beraber sorunu gidermek için çalışıyoruz. Müşterilerimizin yaşadığı mağduriyet için özür dileriz” ifadesi kullanıldı. Garanti Bankası’nın cep şubesinde sıkıntı devam ediyor.

TÜRK TELEKOM: SİBER GÜVENLİK UZMANLARIMIZ MÜDAHALE ETTİ

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada ise saldırının bertaraf edildiği bildirilirken, “Saldırı, Türkiye'nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur.

Ülkemizin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan şirketimizin aldığı önlemlerle yurt içi ve yurt dışı internet trafiği herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeksizin normal seyrinde devam etmektedir” açıklaması yapıldı.

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