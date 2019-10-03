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İKİ ASKERİMİZ HATAY’DA ŞEHİT DÜŞTÜ!

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İKİ ASKERİMİZ HATAY’DA ŞEHİT DÜŞTÜ!
Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, Belen ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada iki askerin şehit olduğu belirtildi

Devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Belen-Amanos Dağları bölgesinde devrildi.Kazada iki asker şehit olurken 5 asker ise  yaralandı. Beş asker, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.  Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

ŞEHİT ATEŞİ TOKAT’A DÜŞTÜ

Hatay’ın Belen ilçesinde, jandarma personelini taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Kadir Seçgin’in (41) Tokat’ın Turhal ilçesindeki ailesine şehadet haberi ulaştı. Şehit Seçgin’in Şenyurt beldesindeki baba evine giden Kaymakam Ali Gökay ve askeri yetkililer aileye acı haberi verdi. Şehidin tarım işçisi babası Ali, annesi Hava Seçgin ve 2 kardeşini, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı. Eve ve mahalleye Türk bayrakları asıldı.

 

GAZİANTEP DE ŞEHİT ATEŞİYLE AĞLADI 

Hatay’ın Belen ilçesinde jandarma personelini taşıyan zırhlı askeri aracın devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Bünyamin Dinç’in Gaziantep’teki babaevine Türk bayrağı asıldı. Şahinbey Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Yıldırım, İl Müftüsü Ahmet Çelik ve askeri yetkililer, şehit Dinç’in merkez Şahinbey ilçesi Kurbanbaba Mahallesi’ndeki evine giderek, oğullarının şehadet haberini verdi.

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