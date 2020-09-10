İki arkadaş Yemen'deki çocuklar için limonata satıyordu...

Angelina Jolie'den cömert bağışOscar ödüllü ABD'li oyuncu Angelina Jolie, Londra'da yaşayan ve Yemenli çocuklara para yardımı toplamak için limonata satan iki çocuğa bağış yaptı.

Londra'da yaşayan altı yaşındaki iki yakın arkadaş Ayaan Moosa ve Mikaeel Ishaaq, Yemen'deki kriz hakkında bilgi sahibi olduktan sonra yardım etmeye karar verdi ve limonata standı açtı.



Jolie kartta "Sevgili Ayaan ve Mikaeel, Angelina Jolie de iki arkadaşın yardım kampanyasından BBC News internet sitesinde yer alan haber aracılığıyla haberdar oldu ve çocuklara notun yazılı bir kart gönderdi.Jolie kartta "Sevgili Ayaan ve Mikaeel, Yemen 'deki çocuklara yardım amacıyla yaptıklarınızdan dolayı size ve arkadaşlarınıza teşekkür ederim. Sizden limonata alamadığım için üzgünüm ama yine de standınıza bağış yapmak isterim. Sevgiler" yazdı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre Ayaan'ın annesi Adeela Moosa, Angelina Jolie'nin yardım notunun 'biraz tuhaf ama muhteşem' olduğunu söyledi.