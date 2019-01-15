İhtiyaç fazlası giysileriniz ve oyuncaklarınız şehit ve gazi çocuklarına burs olarak dönecek

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi yönetim kurulu üyeleriyle buluşan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, Bakırköylülere ve İstanbullulara çağrıda bulundu.

Bakırköy’ün ve İstanbul’un muhtelif yerlerine konan Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Giysi Geri Dönüşüm Kumbaralarına atılan ihtiyaç fazlası giysilerin yurt dışında ikinci el pazarında satılarak şehit ve gazi çocuklarına burs olarak döndüğünü hatırlatan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu şu açıklamayı yaptı: “Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi ile giysi geri dönüşüm kumbaralarının Bakırköy’ün muhtelif yerlerine konmasıyla ilgili işbirliğine gitmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. İstanbul’un pek çok ilçesine de konacak bu kumbaralara atılan ihtiyaç fazlası giysiler ve oyuncaklar yurt dışındaki ikinci el pazarlarında satılarak gelir elde ediliyor. Elde edilen gelirde; bu vatan uğruna şehit düşen, gazi olan kahramanlarımızın İstanbul’daki 400 çocuğuna burs olarak dönüyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine verilen burs miktarları da aylık 500 TL’ye varan oranlarda belirlenmiş. Bütün Bakırköylülere ve İstanbullulara çağrıda bulunuyorum: Gelin evinizde ihtiyaç fazlası olan tüm giysilerinizi, oyuncaklarınızı bu kumbaralara atın, şehit ve gazi çocuklarına burs olarak geri dönsün.”

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı İstanbul Şubesi yöneticileri de 0 216 693 3713 numaralı telefondan yurttaşların ayrıntılı bilgi alabileceğini belirttiler.

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu ayrıca toplantı sonrası vakıf yöneticilerinin hediye ettiği Türk Bayrağı ve Kuran-ı Kerim’i de ömrünün sonuna kadar evinin en mutena köşesinde saklayacağını da sözlerine ekledi.