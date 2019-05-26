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İHTİYAÇ DEĞİL KEYFİYET MADDESİ

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İHTİYAÇ DEĞİL KEYFİYET MADDESİ
Yeni askerlik sistemi için verilen kanun teklifinde bulunan bir madde tartışma yarattı.

Söz konusu madde ile Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekli görülen sahalarda özel görevlendirilen görevlilerin askerlikten muaf tutabilecek.

Yeni askerlik sistemi için hazırlanan ve komisyondan geçen kanun tasarısında bulunan bir madde dikkat çekti.

Söz konusu madde ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerekli görülen sahalarda özel görevlendirilen görevlilerin askerlikten muaf tutulmasının önü açılacak.

Söz konusu düzenlemede şu ifadeler yer aldı: "Barışta, olağanüstü hal veya seferberlik hallerinde veya savaşta, askerliğini henüz yapmadan, Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel olarak görevlendirilen gönüllüler, Cumhurbaşkanınca belirlenen şartlara uydukları takdirde askerlik hizmetinden muaf tutulur."


 
“İhtiyaç değil keyfiyet maddesi”

Yeni askerlik sistemi için hazırlanan kanun teklifine yer alan tartışmalı maddeye tepki geldi.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu maddenin, ‘keyfiyet maddesi’ olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Yeni Askerlik Yasası Madde 45 2. Fıkraya dikkat! Cumhurbaşkanınca gerekli görülen sahalarda özel görevlendirilen gönüllüler askerlikten muaf olabilecek! Hangi sahalar? Hangi gönüllüler? Barışta ne yapacaklar? İhtiyaç değil keyfiyet maddesi!”

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener ise söz konusu kanun teklifi ile ilgili gösterdiği tepkide şunları söyledi: “65 maddelik yeni Askerlik Kanunu, esas itibariyle üç maddeden ibaret: 1-Artık parası olanlar Mehmet Bey, parası olmayanlar Mehmetçik olacak. 2-Cumhurbaşkanı istediği kişileri bedel bile ödemeden Mehmet Bey sınıfına alabilecek. 3-Mehmet Bey’ler şehitlik şerefine nail olamayacak!”

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