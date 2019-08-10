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İHSAN ÖZKES, AHMET DAVUTOĞLU'NUN PROGRAMINA NİYE KATILDI?

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İHSAN ÖZKES, AHMET DAVUTOĞLU'NUN PROGRAMINA NİYE KATILDI?
Medyafaresi.com Politika Kulisi: Yeni parti çalışmalarına başladığını bildiren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Konya'da önceki günkü programında en dikkat çeken isimlerden biri CHP’li eski müftü milletvekili İhsan Özkes oldu.

BMM’de 24. Dönem milletvekilliğini CHP’ye "saydırarak" bağımsız milletvekili olarak bitiren Özkes, yollarını ayırdıktan sonra AKP’ye yakın açıklamalarıyla da çok konuşulmuştu.
Meclis’te bulunduğu dönemde, en çok “Meclis’te, AKP’nin ‘mahalle baskısını’ bizzat yaşıyorum. Ellerinden gelse, Genel Kurul’da konuşturmayacaklar.  Meclis Mescidinde, Allah’ın evinde laf atıyorlar” sözleriyle akıllarda kaldı.  
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan istifasını açıklarken bile övgüsünden vazgeçmedi. “Benim sorunum, CHP'nin sırtından geçinenlerle olmuştur. Benim sorunum seçimlerde bile seçimler için çalışmayıp seçim sonrası olası kongre ve kurultay hesapları için çalışanlarladır. Ve bunlara kucak açan yöneticilerdir. CHP'nin önündeki en büyük engel de işte bu gidişattır” demişti.  Üsküdar Belediye Başkan adaylığı döneminde ve sonrasında yaşadığı sıkıntılara ilişkin Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na sunduğu 7 sayfalık raporu da gazetecilere dağıtmıştı.
Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde de kendisine Vakıflar Genel Müdürlüğü depolarında  çürümüye bırakıldığı iddiaları basına yansıyan tarihi değeri olan 20 bine yakın halı ve kilimin akıbetini de soran Özkes neredeyse 4 yıl aradan sonra yeni vitrininde göründü.  Davutoğlu’nun Konya programında ‘A takımı’ olarak gösterilen karenin içinde yer aldı.  Özkes’in, Davutoğlu’nun Konya’dan sonraki tüm programlarına katılacağı öğrenildi.

 

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