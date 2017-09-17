İhracatlık kuru incirde fiyatlar yükseldi

Kuru incirde bu yıl sezonun geç başlaması ve ihracatlık ürün rekoltesinin azalması nedeniyle A kalite üründe üretici fiyatları 18 liraya kadar çıktı.

Türkiye'nin üretimi ve ihracatında dünya lideri olduğu kuru incirde son yıllarda ABD ve Uzakdoğu ülkelerinden gelen talebin artmasıyla fiyatlar da artışa geçti.

Geçen sezon ihracat fiyatlarının kilogram başına ortalama 4 dolara ulaştığı kuru incirde bu yıl iklimsel koşullar nedeniyle meyvelerin küçük kalması dış pazarda tercih edilen incir çeşitlerinde fiyatları daha da yükseltti.

Türkiye kuru incir ihracatının önemli bölümünü gerçekleştiren Akça Holding'in Yönetim Kurulu Başkanvekili Ahmet Göksan, bu yıl incirin büyüme döneminde etkili olan sert rüzgarların meyvelerin gelişimini durdurduğunu, ihracatta en yüksek değerle satılan iri incir bulmakta zorluk çektiklerini söyledi.

Bunun fiyatlara da yansıdığını, üreticiden 4-5 liraya aldıkları kuru incirin bu yıl 6-7 lira seviyesine çıktığını, iri incirde ise fiyatların 18 liraya kadar yükseldiğini kaydeden Göksan, fiyatların ihracatı olumsuz etkilemesinden endişe ettiklerini dile getirdi.

"BÖYLE BİR FİYAT DAHA ÖNCE GÖRÜLMEDİ"

Germencik Tariş İncir Kooperatifi Başkanı Mustafa Bircan ise toplam rekolte yüksek açıklanmasına rağmen "A kalite" üretiminin azaldığını belirterek, "Şu anda ihracat için işlenebilecek A kalitede incir çok az. Böyle bir fiyat daha önce görülmedi. İhracatta ilk yükleme 11 Ekim'de yapılacak. İhracatçı ilk gemiyi boş göndermemek için yüksek fiyatlara çıkabiliyor." diye konuştu.