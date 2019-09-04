  • BIST 99.769
  • Altın 280,164
  • Dolar 5,6607
  • Euro 6,2290
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKABEKLENEN KARAR ÇIKTI!

İHRACAT ARTTI!

»
İHRACAT ARTTI!
Ağustos ayında ihracat yüzde 1,69 artarak 13 milyar 150 milyon dolar olurken, ithalat ise yüzde 0,27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı 2,38 milyar dolar olarak gerçekleşti.

SonDakika.com'un haberine göre; Ticaret Bakanı Pekcan, Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Ağustos'ta ihracat yüzde 1,69 oranında artarak 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat yüzde 0,27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar oldu.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • MERKEZ BANKASI'NDAN ENFLASYON AÇIKLAMASI!04 Eylül 2019 Çarşamba 10:56
  • ARDA TURAN'A DAVA ŞOKU!04 Eylül 2019 Çarşamba 10:49
  • İETT'DE DEPREM! GENEL MÜDÜR İSTİFA ETTİ04 Eylül 2019 Çarşamba 10:41
  • İLİM YAYMA CEMİYETİ'DE, KYK BAĞIŞI ALIYOR!04 Eylül 2019 Çarşamba 10:31
  • ERDOĞAN'IN HEDEFİ NE?04 Eylül 2019 Çarşamba 10:25
  • MARDİN'DEN ACI HABER!04 Eylül 2019 Çarşamba 10:13
  • DAVUTOĞLU, NE ZAMAN PARTİYİ KURUYOR?04 Eylül 2019 Çarşamba 10:00
  • DAVUTOĞLU'NUN YENİ HAMLESİ NE?04 Eylül 2019 Çarşamba 09:50
  • AKP'DE DAVUTOĞLU'NUN İHRACINA TEPKİLER DİNMİYOR!04 Eylül 2019 Çarşamba 09:36
  • KAĞITHANE'DE YANGIN!04 Eylül 2019 Çarşamba 09:31
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim