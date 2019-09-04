İHRACAT ARTTI!

Ağustos ayında ihracat yüzde 1,69 artarak 13 milyar 150 milyon dolar olurken, ithalat ise yüzde 0,27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar oldu. Böylece dış ticaret açığı 2,38 milyar dolar olarak gerçekleşti.

SonDakika.com'un haberine göre; Ticaret Bakanı Pekcan, Ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre Ağustos'ta ihracat yüzde 1,69 oranında artarak 13 milyar 150 milyon dolar olarak gerçekleşirken, ithalat yüzde 0,27 azalışla 15 milyar 526 milyon dolar oldu.