İhanet var mı, yok mu?

Oyuncu Birce Akalay ile balet Can Tunalı, gözlerden uzak yaşadıkları ilişkilerini sonunda sosyal medyada ilan etti.

Ancak arşivlerdeki bir fotoğraf, bu arkadaşlığın Akalay’ın Sarp Levendoğlu’ndan boşanmadan önce başladığını ortaya çıkardı. Levendoğlu’ndan 16 Ocak’ta boşanan Akalay, 4 Ocak geccesi Tunalı ile Karaköy'de bir mekandan çıkarken objektife takılmıştı.