  • BIST 112.159
  • Altın 163,613
  • Dolar 3,7964
  • Euro 4,6593
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKAİran: ABD kırmızı çizgiyi aştı, misilleme yapacağız

İhanet mi Etti?

»
İhanet mi Etti?
Sıla, Ahmet Kural'la olan ilişkisini noktaladı. Ayrılığın ardından ihanet iddiaları gündeme geldi.

Sıla ile Ahmet Kural'ın çok konuşulan ilişkileri bitti. Sıla ayrılık haberini doğrularken ihanet iddiaları da gündeme geldi. Çıkan haberlerde Ahmet Kural'ın Sıla'yı aldattığı yazıldı. Konuyla ilgili taraflar sessizliğini korurken Sıla’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeni takipçileri tarafından Ahmet Kural’a bir gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı. Sıla'dan milyonluk yatırım! Sıla, sosyal medyada, “Üzülme! Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki” sözünü beğendi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öyle Pozlar Verdi ki...14 Ocak 2018 Pazar 09:00
  • Evlilik Teklifi Yağıyor!14 Ocak 2018 Pazar 08:54
  • Nefes Kesti!13 Ocak 2018 Cumartesi 12:27
  • Cem’le aynı pozu yine veririm13 Ocak 2018 Cumartesi 12:22
  • Yoga Prensesi13 Ocak 2018 Cumartesi 12:19
  • Rita'dan Seksi Pozlar13 Ocak 2018 Cumartesi 12:15
  • Kadınlığa Geçiş Dönemim13 Ocak 2018 Cumartesi 11:22
  • Beşiktaş'ın Yeni Yengesi12 Ocak 2018 Cuma 15:52
  • Antenli Aşk İtirafi12 Ocak 2018 Cuma 15:43
  • 'Pahalı' Şikayet11 Ocak 2018 Perşembe 11:47
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim