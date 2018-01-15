İhanet mi Etti?

Sıla, Ahmet Kural'la olan ilişkisini noktaladı. Ayrılığın ardından ihanet iddiaları gündeme geldi.

Sıla ile Ahmet Kural'ın çok konuşulan ilişkileri bitti. Sıla ayrılık haberini doğrularken ihanet iddiaları da gündeme geldi. Çıkan haberlerde Ahmet Kural'ın Sıla'yı aldattığı yazıldı. Konuyla ilgili taraflar sessizliğini korurken Sıla’nın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir beğeni takipçileri tarafından Ahmet Kural’a bir gönderme yaptığı şeklinde yorumlandı. Sıla'dan milyonluk yatırım! Sıla, sosyal medyada, “Üzülme! Kaybettim sandıkların, kurtulduklarındır belki” sözünü beğendi.