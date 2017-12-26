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İhalede FETO Skandalı!

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İhalede FETO Skandalı!
2 Ocak 2017 tarihinde yapılacak bir ihale için, ihaleyi verilecek şirketlerin önceden planlandığı ve bu şirketlerin FETO ile bağlantısı olduğu iddia edildi.

2 Ocak 2017 tarihinde yapıloacak ihale için şirketler ihale şartını getirmek için kolları sıvadı fakat elimize ulaşan bilgilere göre günü gelmeyen ihaleyi kimin kazanacağının belli olduğu iddia edildi. Buna göre, önümüzdeki haftanın ilk iş günü olan 2 Ocak 2017 tarihğinde yapılacak olan ihalenin AOL İnşaat - Güneşyol - Alke ortaklığına verileceği, bu şirketlerin ise FETÖ/PYD (Paralel Devlet Yapılanması) tarafından desteklendiği iddialar arasında. 

 

Haberin detaylı bilgilerini yarın manşetimizde bulabilirsiniz...

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