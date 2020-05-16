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İğrenç Haber! Babası Kızını Hamile Bıraktı!

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İğrenç Haber! Babası Kızını Hamile Bıraktı!
Sinop'un Durağan ilçesinde 2 yıl arayla hamile kalan 13 yaşındaki kız çocuğu Ö.N.T.’ye cinsel saldırıları gerçekleştiren baba Ömer T. (50), çıktı.

Gözaltına alınan baba, tutuklandı. Soruşturma kapsamında önce engelli E.T.'nin (55) gözaltına alınarak tutuklandığı ancak DNA örneklerinin uyuşmaması üzerine tahliye edildiği de belirlendi.
Durağan ilçesinde yaşayan Ö.N.T., henüz 11 yaşındayken hamile kalıp, kız çocuğu dünyaya getirdi.

SUÇSUZ E.T. 3 AY HAPİS YATTI

Başlatılan soruşturmada küçük kızın ifadeleri doğrultusunda duyma engelli E.T. (55) gözaltına alındı. Şüpheli tutuklanırken, bebek ve E.T.'den alınan DNA örnekleri incelemeye alındı. 3 ayın sonunda ise DNA örneklerinin uyuşmadığı, bebeğin babasının E.T. olamayacağı ortaya çıktı. Şüpheli, tahliye edildi.

KÜÇÜK KIZ ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Bebeği Samsun Yetiştirme Yurdu’nda koruma altına alınan Ö.N.T.’nin geçtiğimiz aylarda yeniden hamile olduğu ortaya çıktı. Şu an 13 yaşında olan çocuk, kendisine cinsel saldırıda bulunan kişiyi tanımadığını söyledi. Çelişkili ifadeler veren Ö.N.T., ailesinden alınarak Samsun Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu’na yerleştirildi.

2 BEBEĞİN BABASI DA O ÇIKTI!

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri, şu an 2 yaşında olan ilk bebek ile hamile Ö.N.T.'nin karnındaki bebekten ve öz baba Ömer T.’den DNA örneği aldı. Yapılan DNA incelemesi sonucunda da 2 bebeğin babasının da kız çocuğunun öz babası Ömer T. olduğu ortaya çıktı.

Kızına cinsel saldırıları gerçekleştiren baba Ömer T., gözaltına alındı. Sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanan Ömer T., cezaevine koyuldu.

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