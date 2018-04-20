Iğdır'da Patlama: 4 Ölü, 14 Yaralı

Iğdır Küçük Sanayi Sitesi'nde oksijen tüpü satan bir iş yerinde meydana gelen patlamada 4 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Patlamanın, kasası oksijen tüpü ile dolu olan park halindeki kamyonda kaynak yapıldığı sırada meydana geldiği iddia edildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda, 20'ye yakın iş yeri ve çok sayıda araç zarar gördü.

Olay, saat 11.00 sıralarında, 14 Kasım Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Oksijen tüpü satan bir iş yerinin önünde, kasası oksijen tüpü ile dolu olan park halindeki kamyonda kaynak yapıldığı sırada patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada, karşı dükkândaki oto tamircide motor tamir ustası Esat Bağcı yaşamını yitirdi, 3'ü ağır 16 kişi yaralandı. Patlamanın şiddetiyle kamyon ve çevresindeki birkaç araç demir yığınına döndü, bazı iş yerlerinin duvarları yıkıldı, camları kırıldı. Olayda sanayi sitesindeki 20'ye yakın iş yeri zarar gördü. Bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Patlamanın meydana geldiği iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, alevlere TOMA'dan da su sıkıldı. AFAD ekibi de patlama nedeniyle çöken iş yerinde inceleme yaptı. Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit ve Emniyet Müdürü Melih Ekici, olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Iğdır Küçük Sanayi Sitesi'nde oksijen tüpü satan bir işyerinde meydana gelen patlamada, ölü sayısı 2'ye çıktı. Patlamanın ardından enkaz altında kalanların olabileceği ihtimali üzerine çalışma başlatan AFAD ve itfaiye ekipleri, oto kaporta ustası Taner Yıldırım'ın cesedine ulaştı. Yıldırım'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından Iğdır Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

VALİ ÜNLÜ: PATLAMA OKSİJEN TÜPÜ DEPOSUNDA MEYDA GELDİ

Iğdır Valisi Enver Ünlü, yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti, sağlık durumları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vali Enver Ünlü, ziyaret sonrası beraberinde Iğdır Belediye Başkanı Murat Yikit, İl Emniyet Müdürü Melih Ekici ve Sağlık İl Müdür Yardımcısı Taner Başaran ile birlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten Vali Ünlü, "Oksijen dolu tüp deposunda patlama olmuştur. Şiddetli patlama nedeniyle küçük yaralanmalar oldu. İşyerlerinde hasarlar var. Üzücü bir olay oldu. Iğdır’a yakışmayan bir sanayi sitemiz var. Defalarca taşınmasını istedik. İnşallah bu faciadan bir ders çıkararak yeni bir sanayi sitesi yapılır. Burada oksijen tüpü olmamalıydı" dedi.

Kazada yaralanan 16 kişinin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

ÖLÜ SAYISI 4'E ÇIKTI

Iğdır Küçük Sanayi Sitesi'nde oksijen tüpü satan bir işyerinde meydana gelen patlamada, ölü sayısı 4'e çıktı.

2 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Iğdır Küçük Sanayi Sitesi'nde oksijen tüpü satan bir işyerinde meydana gelen patlamada, 2 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 4'e çıktı. Ağır yaralı olarak Kars'a sevk edilirken yolda hayatını kaybeden Volkan Çetinyol'un cenazesi memleketi Iğdır'a geri getirildi. Enkaz altında kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişinin cesedi çıkarıldı. Hayatını kaybeden toplam 4 kişinin cesedi, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna konuldu. 2'si ağır olan yaralılar bölgelerdeki hastanelere sevk edildi. Diğer 12 yaralının tedavisi ise Iğdır Devlet Hastanesi'nde sürüyor.