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SON DAKİKAİGDAŞ'tan Tüm İstanbul'a Uyarı

İGDAŞ'tan Tüm İstanbul'a Uyarı

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İGDAŞ'tan Tüm İstanbul'a Uyarı
Gelecek hafta tüm Türkiye'de kış kendini ciddi şekilde hissettirecek. Meteoroloji'nin son dakika verilerine göre Türkiye'nin büyük bölümü için kar bekleniyor. Kar yağışı bu sefer İstanbul'a da sürpriz yapacak. Hava sıcaklıkları ciddi şekilde düşecek. Bugü
Hava sıcaklıklarının hızla düşüşüyle Türkiye için karlı hafta geliyor. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nün en son hava durumu verilerine göre, gelecek hafta birçok şehir için gündem kar yağışı olacak. Pazar günü İstanbul’da 21 dereceye kadar yükselecek sıcaklıklar çarşamba günü 5 dereceye düşecek. İstanbul birkaç gün içinde 16 derece birden soğuyacak. Bugün ise İstanbul’da lodos etkili oluyor. Etkili lodos fırtınası sebebiyle İGDAŞ uyarıda bulundu.
 
İSTANBUL’A İGDAŞ’TAN LODOS UYARISI
 
İstanbul’da bugün etkili olan lodos sebebiyle İGDAS’dan uyarı geldi. İGDAS’ın abonelerine SMS olarak gönderdiği uyarıda, etkili lodos sebebiyle yaşanılabilecek karbonmonoksit zehirlenmeleri için uyarda bulunuldu.
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