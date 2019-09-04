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İETT'DE DEPREM! GENEL MÜDÜR İSTİFA ETTİ

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İETT'DE DEPREM! GENEL MÜDÜR İSTİFA ETTİ
İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bağış, "İş ahlakım, anlayışım, ilkelerim ve kendime duyduğum saygı gereği istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sacitaslan.com'un haberine göre; İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Bağış, "Profesyonel bir yönetim anlayışını umarak kabul ettiğim fakat maalesef bulamadığım İETT Genel Müdürlüğü görevinden bugün itibariyle verdiğim dilekçeyle ayrılıyorum" ifadelerini kullandı

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