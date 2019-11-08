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İDO TATLISES YEMİN ETTİ

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İDO TATLISES YEMİN ETTİ
Bedelli askerlik yasasından faydalanan İbrahim Tatlıses’in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses, ekim ayında Tekirdağ'daki birliğine teslim olmuştu. 27 yaşındaki şarkıcı yemin etti.

BEDELLİ ASKERLİK YAPAN İDO TATLISES’E YEMİN TÖRENİNDE SÜRPRİZ!

Bedelli askerlik görevini yerine getiren İdo Tatlıses’in yemin törenine sevgilisi Yasemin Şefkatli ve arkadaşları katıldı.

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Müzik sektörüne DJ olarak başlayan ve sonrasında da çıkardığı albüm ile şarkıcılık kariyerine adım atan İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo’da, pek çok ünlü gibi bedelli askerlikten faydalandı. Askerlik ile ilgili konularda birçok kez gündeme gelen İdo Tatlıses’e sevgilisi Yasemin Şefkatli ve arkadaşları sürpriz yaptı. Bedelli askerlik görevini yerine getiren İdo Tatlıses’in yemin törenine sevgilisi Yasemin Şefkatli ve arkadaşları katıldı.

İdo Tatlıses'in yemin töreninin fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Ünlü şarkıcı, önümüzdeki günlerde tezkere alacak.

 

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