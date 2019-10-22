  • BIST 97.916
  • Altın 279,486
  • Dolar 5,8372
  • Euro 6,5017
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAABD DIŞİŞLERİ BAKANI MİKE POMPEO’DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI

İDO TATLISES ASKER OLDU!

»
İDO TATLISES ASKER OLDU!
İbrahim Tatlıses ile oyuncu Derya Tuna'nın oğulları İdo Tatlıses, bedelli askerlik yapmak için kışlaya teslim oldu. İdo Tatlıses'in kısa saçlı ve sakalsız hali verdiği pozla ortaya çıktı.

İdo Tatlıses bedelliden yararlanarak askere gitti. İdo’nun birliğine teslim olmadan önce çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Müzik sektörüne DJ olarak başlayan ve sonrasında da çıkardığı albüm ile şarkıcılık kariyerine başlayan İdo Tatlıses, pek çok ünlü isim gibi bedelliden yararlandı.

Kışlasına teslim olan İdo Tatlıses, askerlerle de fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflara İdo’nun bir takipçisi, “Kısa saç ve sakalların gitmesi yakışmış. Hayırlı teskereler” ifadelerini kullandı.

SEVGİLİSİNİN HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ

Yasemin Şefkatli’nin hamile olduğu iddiaları gündemi sarsmış ve çok geçmeden İdo’dan yanıt gelmişti. İdo, konuya şu şekilde açıklık getirmişti: “Böyle bir şey nasıl olabilir? Biz daha henüz sevgiliyiz. Bizim ailelerimiz var. Bu tarz haberleri yaparken lütfen biraz düşünelim”

Etiketler: , , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ESKİ AKP MİLLETVEKİLİ MİROĞLU İLE CHP’Lİ ATICI CANLI YAYINDA BİRBİRİNE GİRDİ!22 Ekim 2019 Salı 10:17
  • YENİ VERGİ PAKETİ GELİYOR! DİJİTAL DEVLERE VERGİ KISKACI!22 Ekim 2019 Salı 10:11
  • HDP’Lİ DÖRT BELEDİYEYE DAHA KAYYUM ATANDI!22 Ekim 2019 Salı 09:53
  • DUAYEN MAGAZİN GAZETECİLERİNİN 3’ÜNCÜ KAYNAŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ!22 Ekim 2019 Salı 09:39
  • ŞEYMA SUBAŞI'YLA ALEYNA TİLKİ'NİN DANSI SOSYAL MEDYAYI SALLADI!21 Ekim 2019 Pazartesi 17:51
  • GÖKHAN ÖZOĞUZ'DAN TUĞÇE KAZAZ'A SERT SÖZLER!21 Ekim 2019 Pazartesi 17:42
  • MEHMET ERDEM GÜL GÖLGE'Yİ EN YAKIN ARKADAŞI ELİF DÜRÜST İLE Mİ ALDATTI?21 Ekim 2019 Pazartesi 17:36
  • MOSKOVA’DAN KRİTİK ÇAĞRI!21 Ekim 2019 Pazartesi 17:29
  • KADİR GÜNEŞ’DE BABASI GİBİ ZAMPARA ÇIKTI!21 Ekim 2019 Pazartesi 16:52
  • AKP’Lİ METİN GÜNEŞ KIZININ DÜĞÜNÜNDE KESENİN AĞZINI SONUNA KADAR AÇTI!21 Ekim 2019 Pazartesi 15:57
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Şarap gibi kadın
    • Sahilde Yürek Hoplattı!
    • Öyle Pozlar Verdi ki...
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim