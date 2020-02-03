  • BIST 119.019
  • Altın 303,866
  • Dolar 5,9817
  • Euro 6,6160
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

İDLİB’TEKİ HANİ SALDIRIDA ŞEHİT SAYIMIZ 6’YA YÜKSELDİ!

»
İDLİB’TEKİ HANİ SALDIRIDA ŞEHİT SAYIMIZ 6’YA YÜKSELDİ!
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim unsurlarının gerçekleştirdiği hain saldırıda şehit sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu.

 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İdlib’te çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza Rejim tarafından 03 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı ile gerçekleştirilen saldırıda yaralananlardan bir silah arkadaşımız ile bir sivil personelimiz daha yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Meydana gelen olayda şehit sayımız 6’ya yükselmiştir.

 

 

 

Hâlihazırda meşru müdafaa kapsamında hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir.

Şehit ve yaralı silah arkadaşlarımızın kanı yerde bırakılmayacak, bu menfur saldırıyı yapanlardan hesap sorulacak ve benzeri saldırılara karşı meşru müdafaa hakkımız en sert şekilde kullanılacaktır.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yeni Nesil Sinsi Sapık03 Şubat 2020 Pazartesi 10:34
  • ŞEHİDİMİZ VAR!03 Şubat 2020 Pazartesi 10:22
  • Annenin Acı Bekleyişi02 Şubat 2020 Pazar 12:31
  • TARİHİMİZ BÖYLE HEBA OLUYOR02 Şubat 2020 Pazar 12:25
  • +18'lik hesabı takip eden ÖSYM'den açıklama02 Şubat 2020 Pazar 12:11
  • TSK ÜNİFORMALARI DEĞİŞTİRİYOR02 Şubat 2020 Pazar 12:08
  • KIZILAY ŞUBE BAŞKANI 2 GENCE TACİZDEN TUTUKLANDI02 Şubat 2020 Pazar 11:18
  • Fay Hatları Harekete Geçti.02 Şubat 2020 Pazar 10:33
  • Arananlar listesindeki fotoğrafını beğenmedi, polise sevdiği pozu gönderdi02 Şubat 2020 Pazar 10:28
  • İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DEPREM HARCAMALARINI AÇIKLADI01 Şubat 2020 Cumartesi 13:32
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim