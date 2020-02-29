İDLİB'E BOMBARDIMAN

İdlib'de Esad rejiminin hava saldırısı sonucu askerlerimiz Şehit olmuştu. TSK İdlib'e bombardıman yaptı. Bombardımanda 200 e aşkın hedef imha edildi. SİHA'lar rejimin bir çok tankı ve helikopterini vurdu. Savunma Bakanı Akar “Birliklerimizin bulunduğu yer

Suriye'de 33 askerimizin 2 ayrı hava saldırısıdan dolayı şehit olduğu öğrenildi.

Bu saldırı sonrası TSK, fırtına otobüsleri, tank, çok namlulu roketatarların yanı sıra SİHA, bölgedeki rejime ait sabit ve hareketli askeri konvoyu hedef aldı. TSK için sadece İdlib değil tüm Suriye'deki rejim askerlerini hedef aldığı öğrenildi.

Bakan Akar;

''Ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere İdlib’de bulunan birliklerimiz alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış, 33 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 32 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu’nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını burada belirtmek isterim.”

Savunma Bakanı rejşme verilen karşılığı şöyle açıkladı;

“Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla derhal 200’den fazla rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır. Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, bir karargah binası ve 309 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Şehitlere rahmet, kederli ailelerine, TSK’ya ve asil millete başsağlığı, yaralı personele acil şifa diliyorum. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Operasyonlarımız Mehmetçiğe ve mazlumlara uzanan kanlı eller kırılana kadar devam edecektir.”