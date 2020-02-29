  • BIST 105.994
  • Altın 317,534
  • Dolar 6,2384
  • Euro 6,8405
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

İDLİB'E BOMBARDIMAN

»
İDLİB'E BOMBARDIMAN
İdlib'de Esad rejiminin hava saldırısı sonucu askerlerimiz Şehit olmuştu. TSK İdlib'e bombardıman yaptı. Bombardımanda 200 e aşkın hedef imha edildi. SİHA'lar rejimin bir çok tankı ve helikopterini vurdu. Savunma Bakanı Akar “Birliklerimizin bulunduğu yer

Suriye'de 33 askerimizin 2 ayrı hava saldırısıdan dolayı şehit olduğu öğrenildi.

Bu saldırı sonrası TSK, fırtına otobüsleri, tank, çok namlulu roketatarların yanı sıra SİHA, bölgedeki rejime ait sabit ve hareketli askeri konvoyu hedef aldı. TSK için sadece İdlib değil tüm Suriye'deki rejim askerlerini hedef aldığı öğrenildi.

Bakan Akar;

''Ateşkesi sağlamak, göçü önlemek ve bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek üzere İdlib’de bulunan birliklerimiz alçakça bir hava saldırısına maruz kalmış, 33 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 32 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.Birliklerimizin bulunduğu yerler önceden Rusya Federasyonu’nun sahadaki yetkilileri ile koordine edilmesine rağmen bu saldırı gerçekleştirilmiş, ilk atışa müteakip bir kez daha uyarı yapılmasına rağmen maalesef saldırı devam etmiştir. Bu hava saldırıları sırasında ambulanslar dahi vurulmuştur. Ayrıca bu saldırı sırasında birliklerimizin etrafında hiçbir silahlı grubun da bulunmadığını burada belirtmek isterim.”

Savunma Bakanı rejşme verilen karşılığı şöyle açıkladı;

“Hain saldırı sonrasında uçak, SİHA ve kara ateş destek vasıtalarımızla derhal 200’den fazla rejim hedefi ağır şekilde ateş altına alınmıştır. Bu atışlar sonucunda 5 helikopter, 23 tank, 10 zırhlı araç, 23 çeşitli cins ve çapta top ve obüs, 5 mühimmat kamyonu, bir SA-17, bir SA-22 hava savunma sistemi, 3 mühimmat deposu, 2 malzeme deposu, bir karargah binası ve 309 rejim askeri etkisiz hale getirilmiştir. Atışlarımız ve faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir. Şehitlere rahmet, kederli ailelerine, TSK’ya ve asil millete başsağlığı, yaralı personele acil şifa diliyorum. Bugüne kadar şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız. Operasyonlarımız Mehmetçiğe ve mazlumlara uzanan kanlı eller kırılana kadar devam edecektir.”

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yunanistan Göçmenlere Saldırıyor29 Şubat 2020 Cumartesi 10:35
  • Füzeler Suriye'ye Çevrildi!28 Şubat 2020 Cuma 18:07
  • Malifetten Acil Toplantı28 Şubat 2020 Cuma 17:20
  • AMERİKA'DAN DESTEK28 Şubat 2020 Cuma 17:09
  • Altın Kelebek İptal Edildi28 Şubat 2020 Cuma 15:50
  • Göçmenler Adaya Ayak Bastı28 Şubat 2020 Cuma 15:34
  • NATO'DAN AÇIKLAMA28 Şubat 2020 Cuma 14:49
  • Erdoğan ile görüşen Akşener ne açıklama yaptı?28 Şubat 2020 Cuma 14:17
  • ŞEHİTLERİMİZİN İSİMLERİ28 Şubat 2020 Cuma 12:57
  • Akar Rusyayı Yalanladı28 Şubat 2020 Cuma 12:46
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim