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İDLİB'DE BOMBALI SALDIRI: 1 ÖLÜ!

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İDLİB'DE BOMBALI SALDIRI: 1 ÖLÜ!
Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

DHA'nın haberien göre; Rus ve rejim savaş uçaklarının hava saldırıları nedeniyle binlerce kişinin zorunlu göç ettiği İdlib'de, bomba yüklü motosiklette patlama meydana geldi. Öğle saatlerine Kusor Mahallesi'nde kalabalığın bulunduğu alanda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.
Yeni bir olay yaşanmaması için siviller bölgeden uzaklaşırken, saldırının hangi örgüt tarafından yapıldığı araştırılıyor.

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