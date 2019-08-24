İDLİB'DE BOMBALI SALDIRI: 1 ÖLÜ!

DHA'nın haberien göre; Rus ve rejim savaş uçaklarının hava saldırıları nedeniyle binlerce kişinin zorunlu göç ettiği İdlib'de, bomba yüklü motosiklette patlama meydana geldi. Öğle saatlerine Kusor Mahallesi'nde kalabalığın bulunduğu alanda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.
Yeni bir olay yaşanmaması için siviller bölgeden uzaklaşırken, saldırının hangi örgüt tarafından yapıldığı araştırılıyor.
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Suriye'nin İdlib kentinde bomba yüklü motosikletin infilak ettirilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
DHA'nın haberien göre; Rus ve rejim savaş uçaklarının hava saldırıları nedeniyle binlerce kişinin zorunlu göç ettiği İdlib'de, bomba yüklü motosiklette patlama meydana geldi. Öğle saatlerine Kusor Mahallesi'nde kalabalığın bulunduğu alanda meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sivil savunma ekipleri tarafından sağlık kuruluşlarına kaldırıldı.
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