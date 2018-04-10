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İdil'den Hollandalıya Osmanlı Tokadı!

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İdil'den Hollandalıya Osmanlı Tokadı!
Sosyetik güzel İdil Fırat, önceki gün arkadaşlarıyla gittiği Hollanda'da tatsız bir olay yaşadı.

Ülkenin başkenti Amsterdam'da şehir turu yapan Fırat, akşam da bir gece kulübünde eğlendi.

Sosyetik güzel, arkadaşlarıyla dans ederken iddiaya göre yanına Hollandalı bir genç gelip tanışmak istedi.

Fırat, güzelliğinden çok etkilendiğini söyleyen genç adamı kibarca uyardı. 

Fırat'la tanışmak için ısrar eden Hollandalı, sosyetik güzelin kolundan tutmaya kalkınca olanlar oldu.

İdil Fırat, kendisini rahatsız eden gence tokadı bastı.

Laftan anlamayan genç adama haddini bildiren sosyetik güzelin imdadına mekan görevlileri yetişti.

Fırat, adamın yaka paça dışarı atılmasıyla rahat bir nefes alarak eğlencesine devam etti..

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