Sosyetik güzel İdil Fırat, sosyal medya üzerinden bir takipçisinin yazdığı yoruma tepki gösterdi.

Oyuncu Mert Fırat ile 3 aydır birlikte olduğu İdil Fırat, geçtiğimiz haftalarda evliliğe giden yolda ilk adımı atmıştı. Hatay'da nişanlanan ünlü çiftin, ağustos ayında dünya evine girecekleri öğrenilmişti. İkilinin kısa sürede evlenmek istemeleri, akıllara "İdil Fırat hamile mi?" sorusunu getirmişti.

Sosyetik güzel, sosyal medya üzerinden bir takipçisinin fotoğrafına yazdığı "Hamile değilse yüzüme tükürün" yorumuna sinirlendi. İdil Fırat, söz konusu yoruma, "Valla tükürmek ayıp olur ama başka bir şey isterseniz yapalım, sevgiler" yanıtını verdi.