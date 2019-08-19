Acun Ilıcalı ile boşandıktan kısa bir süre sonra İtalyan DJ Guido Senia ile aşk yaşamaya başlayan Şeyma Subaşı, her paylaşımı ve hareketiyle magazin gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak Subaşı, önceki gün sevgilisi Guido Senia ile Unicef davetine katıldı. Senia ile davette poz veren Subaşı, göbeği ile dikkat çekti.Giydiği elbisede göbeği çıkan Şeyma Subaşı'nı görenler, "Bebek mi, göbek mi?" sorularını sormaya başladı. Subaşı ise hamile olup olmadığına dair çıkan haberler karşısında henüz bir açıklama yapmadı.
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İDDİALARA GÖRE ŞEYMA HAMİLE
Şeyma Subaşı, İtalyan sevgilisi Guido Senia ile Unicef davetine katıldı. Şeyma Subaşı’nın karnındaki şişliği görenler "Göbek mi, Bebek mi?" sorusunu sordu.
Etiketler: Şeyma Subaşı, Guido Seina, Hamile
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- 16:16 - MARDİN'DE 8 GÖZALTI DAHA!
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