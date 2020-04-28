  • BIST 101.595
  • Altın 384,838
  • Dolar 6,9658
  • Euro 7,5671
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAFlaş... Gözler O Toplantıda... Sağlık Bakanı Açıklama Yapacak!

İçişleri Bakanlığının 48 Saat İçerisinde Ek Genelge Çıkartması Bekleniyor

»
İçişleri Bakanlığının 48 Saat İçerisinde Ek Genelge Çıkartması Bekleniyor
CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova yeni bir genelgenin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirterek genelgeye ilişkin Ankara’da konuşulan bilgileri paylaştı.

İşte bir iki gün içerisinde yayınlanması beklenen yeni genelgeye ilişkin Dicle Canova’nın canlı yayında aktardığı önemli bilgiler:

Bugün veya yarın bu genelge kamuoyuna açıklanacak. Kimler muaf olacak hangi işletmeler açık olacak bunlar az çok belirlendi. Yine o doğrultuda bir genelge bekleniyor. Genelgede 65 yaş üzeri için belli saatlerde sokağa çıkma adımı olacak mı? Böyle bir izlenim edinmedim ama bu konuda bir formül arayışı var. İçişleri Bakanlığı ve Bilim kurulu beraber hareket ediyor. Belki bir sonraki hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bir gün 1-2 saatliğine belli kurallar çerçevesinde 65 yaş üzerine bu imkan tanınabilir.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık bakanı ve Milli Eğitim Bakanı ile bir görüşme gerçekleşecek. Onun akabinde 48 saat içinde bir açıklama olacak. Edindiğim ilk bilgilere göre okulların açılması mayıs ayı sonuna adar ertelenecek.

Okulların kısa süreliğine açılması. Ama benim edindiğim izlenim bunun da pek mümkün görünmediği.

Sınıf geçmenin 1. dönemki başarıya göre gerçekleşmesi gündemde. Uzaktan eğitime dayalı bir sınavın çok da adil olmayacağı görüşü hakim bakanlıkta.

LGS sınavının da temmuz ayının sonlarına doğru ertelenebileceği yönünde.

Eylül ayında açılması ön görülüyor. Telafi eğitimlerinin de sonbaharda yapılması ön görülüyor. Ama veriler çok önemli.

TURİZM

Bayram sonrasına dair bir hazırlık var bakanlıkta. Bakanlık önümüzdeki hafta muhtemelen yeni somut kararlar açıklayacak. Bir korona sertifikasyonundan bahsediliyor. Bu kriterlerin önümüzdeki hafta netleşmesi ve bu kriterleri sağlayanların ilk olarak faaliyete geçmesi bekleniyor.

KUAFÖRLER, GÜZELLİK SALONLARI VE BERBERLER

Biraz daha ileri bir tarih ön görülüyor. Onlar için haziran başına işaret ediliyor.

AVM'LER

Sektör temsilcilerinde de görüş alınacak. Bayram öncesi katı kurallar çerçevesinden bir kısmı açılabilir diye düşünülüyor. Belki ilk adımlar vaka sayısının az olduğu illerde atılacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Yeni 10 Liralar Tedavüle Sokulacak29 Nisan 2020 Çarşamba 11:14
  • Bakan Selçuk Okulların Ne Zaman Açılacağını Açıkladı29 Nisan 2020 Çarşamba 11:02
  • 28 Nisan 2020 Reyting Sonuçları Hangi Program Birinci Oldu?29 Nisan 2020 Çarşamba 10:12
  • Bülent Ersoy'un Acı Kaybı28 Nisan 2020 Salı 20:51
  • Flaş... Flaş... O Yerde Yatan Hasta Kalmadı!28 Nisan 2020 Salı 13:31
  • Vasiyetindeki Üzücü Detay28 Nisan 2020 Salı 13:23
  • İçişleri Bakanlığının 48 Saat İçerisinde Ek Genelge Çıkartması Bekleniyor28 Nisan 2020 Salı 13:06
  • Normalleşme Adımları Değerlendirilecek28 Nisan 2020 Salı 13:00
  • Acun Ilıcalı Açıklamıştı Nisa Survivor'u Bırakacak Mı?28 Nisan 2020 Salı 11:06
  • 'Bu Başarıyı Riske Atmayalım'28 Nisan 2020 Salı 11:04
    • Seksi Olmayı Seviyorum!
    • Çağla Şikel İtiraf Etti!
    • 8 ildeki 51 ova koruma altına alındı!
    • Nazlı Çelik'ten Türkiye'yi ağlatan konuşma!
    • IŞİD'in seks kölesi yaptığı kadın 3 yıl sonra köyüne döndü
    • Bakanlıklarda pek çok isim görevden alındı
    • Resmi gazete'de yayımlandı!
    • RTÜK'ten inanılmaz cezalar!
    • Darbe girişimi sırasında...
    • Hakimin çete ilişkisi hakkında Danıştay'dan flaş karar
    FOTO GALERİ
    • Üstüme Çok Geliyorlar
    • Hayatımda Cinsellik Yok
    • Güzelliğimi Spora Borçluyum
    VİDEO GALERİ
    • Ünlü sunucular böyle rezil oldular!
    • Kadir İnanır uzun bir aradan sonra sinemaya gerdi döndü
    • Yaptığı paylaşımlarla her gün haber olmayı başarıyor
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim