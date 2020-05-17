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İçişleri Bakanlığından Yaz Mevsimi İçin Genelge!

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İçişleri Bakanlığından Yaz Mevsimi İçin Genelge!
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu genelge gönderildi. Genelgeye göre 1 Haziran-1 Ekim arasında toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk ve maske kullanımı kriterleri titizlikle takip edilecek, trafi

İçişleri Bakanlığı, "Yaz Mevsimi Trafik Tedbirleri" konulu bir genelge yayımladı. 1 Haziran-1 Ekim tarihleri arasını kapsayan genelgede corona virüs tedbirleri dikkat çekiyor.

YÜZDE 50 DOLULUK SINIRI SÜRECEK

Buna göre, toplu taşıma araçları ve otobüslerde yüzde 50 doluluk kriteri ve maske kullanımına ilişkin uygulamalar, titizlikle takip edilecek.

Şehirlerarası yollarda trafik denetimlerinin daha etkili olması için polis ve jandarma trafik birimlerinden karma ekipler oluşturulacak.

Kazaların yoğun olduğu güzergahlarda trafik ekipleri görünür olacak.

YAZ BOYUNCA TRAFİK DENETİMİ ARTACAK

Tatil sezonun en yoğun olduğu temmuz ve ağustos aylarında, olası kazaların en aza indirilmesi için, trafik denetimleri artırılacak.

Kontrollerde, emniyet kemeri denetimine ağırlık verilecek. Mevsimlik tarım işçilerine taşıyan karayolu araçlarının 24.00-06.00 saatleri arasında şehirlerarası yolculuk yapmalarına müsaade edilmeyecek.

Karayolu üzerinde tarımsal zirai araçların, traktörlerin, biçerdöverlerin uygunsuz olarak trafikte seyretmelerine izin verilmeyecek.

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