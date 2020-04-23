İçişleri Bakanlığından Açıklama

İçişleri Bakanlığı: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde dün Türkiye Güven Huzur uygulaması düzenledi.

Denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.205 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2.424 şahsa ve 65 yaş üstü 805 şahıs olmak üzere toplam 6.434 şahsa idari ve adli işlem uygulandı. Uygulamada 9.932 park-bahçe, 2.950 mesire-yürüyüş alanı ile 99.965 iş yeri kontrol edildi.