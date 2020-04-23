Denetimlerde, sosyal mesafe kuralını ihlalden 3.205 şahsa, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 2.424 şahsa ve 65 yaş üstü 805 şahıs olmak üzere toplam 6.434 şahsa idari ve adli işlem uygulandı. Uygulamada 9.932 park-bahçe, 2.950 mesire-yürüyüş alanı ile 99.965 iş yeri kontrol edildi.
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İçişleri Bakanlığından Açıklama
İçişleri Bakanlığı: 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ve Ramazan ayı öncesi 31 il başta olmak üzere ülke genelinde dün Türkiye Güven Huzur uygulaması düzenledi.
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VİDEO GALERİ
- 10:49 - İçişleri Bakanlığından Açıklama
- 09:48 - Ölü Sayısı 180 Bini Geçti
- 09:36 - Denetimler Başladı
- 09:32 - Meclis 100 Yaşında Törenler Başladı
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- 10:58 - Bakan Açıkladı 3 Ay Ertelendi
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- 10:25 - Benzin ve Motorine İndirim Yolda
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- 09:48 - Normal Yaşantımıza Ne Zaman Döneriz?
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