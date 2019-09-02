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İÇiŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 81 İLE TALİMAT!

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İÇiŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 81 İLE TALİMAT!
İçişleri Bakanlığınca, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlayacak olması dolayısıyla 81 ile "trafik tedbirleri" konulu talimat yazısı gönderildi.

Hürriyet com.tr'nin haberine göre; İçişleri Bakanlığı, okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarıyla mücadele ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla servis araçlarına yönelik denetimlerini artırırken okul servis araçlarının sürücülerine ve öğrencilere yönelik eğitimlerine de devam ediyor.
Bakanlık, yeni eğitim-öğretim yılı süresince öğrencilerin güvenli trafik ortamında ulaşımlarını sağlamak amacıyla "2019-2020 eğitim öğretim yılında alınacak trafik tedbirleri" konulu talimatı, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Jandarma Genel Komutanlığına ve valiliklere gönderdi. 81 ile yollanan talimatta okul giriş çıkışlarında ve çevresinde alınması istenen trafik tedbirleri sıralandı.
Talimata göre, trafik güvenliği farkındalığının arttırılması amacıyla trafik eğiticileri tarafından "okul servis araçları şoförleri ve rehber personeline yönelik bilgilendirme eğitimleri" düzenlenecek. İl milli eğitim müdürlükleriyle iş birliği içinde okul idareleriyle irtibata geçilerek öğretmen, öğrenci ve velilerden gönüllüler tespit edilecek.

 

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