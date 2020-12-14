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İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 39 bin 146 kişi hakkında işlem yapıldı

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İçişleri Bakanlığı: Kısıtlamaya uymayan 39 bin 146 kişi hakkında işlem yapıldı
İçişleri Bakanlığı, 7-14 Aralık'ta sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 39 bin 146 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını duyurdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında belirli saatler aralığında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ikinci haftasını bitirdi.

İçişleri Bakanlığı, son haftanın denetim raporunu açıkladı.

39 BİN 146 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Bakanlık, kısıtlama ihlalinde bulunan 39 bin 146 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığı belirtildi.

"İKİNCİ UYGULAMADA DA BÜYÜK ORANDA UYUM SAĞLANDI"

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir. Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. İkincisini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.

 

"VİRÜS İLE MÜCADELEMİZ HENÜZ BİTMEDİ"

7 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."

 

 

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