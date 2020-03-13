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İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti!

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İçişleri Bakanlığı Harekete Geçti!
Şeyma Subaşı’nın İtalya’dan geldiği öğrenilen sevgilisi Guido Senia’nın 14 gün kuralına uymaması üzerine İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiği öğrenildi.

Şeyma Subaşı ve Guido Senia, dün akşam bir etkinlikte objektiflere yansıdı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Guido Senia, İtalya'dan Türkiye'ye geldiğini açıkladı. Ancak Subaşı’nın İtalyan sevgilisi Guido Senia koronavirüs sebebiyle yurtdışı seyahatlerinden sonraki 14 gün karantina kuralına uymadı.

Senia'nın bu açıklamasının ardından sosyal medyada bazı kullanıcıları, "Yurt dışı dönüşleri için '14 gün kuralı'na dikkat etti mi acaba?" diye sordu. Kurala uymadığı görülen Guido Senia tepki çekti.

Gelen tepkilerin ardından ise Gazeteci Candaş Tolga Işık İçişleri Bakanlığı’nın harekete geçtiğini duyurdu. Şeyma Subaşı’nın İtalya’dan gelen sevgilisinin deport edilmesi ya da kalmak istiyorsa 14 gün karantinaya alınacağı öne sürüldü.

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