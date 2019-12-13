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Ankara'da FETÖ Operasyonu! Sınav Sorularını Çalmışlardı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: O isim kırmızı listede
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Güncel
13.12.2019 11:30
İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi güncellendi. Mohammed Dahlan 10 milyon TL ödüllü "kırmızı liste"ye girdi.
Üst düzey teröristleri ihbar edenlere 10 milyon TL’ye kadar ödül verilebilecek.
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