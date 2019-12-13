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İçişleri Bakanlığı açıkladı: O isim kırmızı listede

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İçişleri Bakanlığı açıkladı: O isim kırmızı listede
İçişleri Bakanlığı terör arananlar listesi güncellendi. Mohammed Dahlan 10 milyon TL ödüllü "kırmızı liste"ye girdi.

Üst düzey teröristleri ihbar edenlere 10 milyon TL’ye kadar ödül verilebilecek. 

 

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