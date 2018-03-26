İçişleri Bakanlığı Açıkladı: 224 Operasyon, 11 Ölü

İçişleri Bakanlığı, son bir haftada ülke genelinde yürütülen iç güvenlik operasyonlarında, 11'i ölü, 10'u sağ ve 3'ü teslim olmak üzere 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında güvenlik güçleri tarafından bin 224 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, terör örgütlerine yardım-yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 351 terör şüphelisi (PKK/KCK 686, Aşırı Sol 32, DEAŞ 65, FETÖ/PDY 568), 3 bin 476 uyuşturucu ve kaçakçılık şüphelisi ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 89 olmak üzere toplam 4 bin 916 kişi gözaltına alındı.

Son bir hafta içinde yapılan operasyonlarda da 11'i ölü, 10'u sağ ve 3'ü teslim olmak üzere 24 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde, 8 ilde terör örgütleri tarafından kullanılan 21 sığınak, barınak ve mağara kullanılamaz hale getirildi. Operasyonlarda 22'si ağır ve uzun namlulu toplam 44 silah ve 300 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 24 el bombası, bin 664 adet muhtelif mühimmat ele geçirilirken 34 el yapımı patlayıcı ve mayın da imha edildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELE

Uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik olarak gerçekleştirilen 2 bin 568 operasyonda, piyasa değeri 13 milyon 481 bin 994 TL olan; 1 ton 567 kilogram esrar, 124 kilogram eroin, 1,2 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 10 kilogram metamfetamin, 9 bin 843 adet uyuşturucu hap ve bin 10 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 2 milyon 898 bin 13 TL olan; 313 bin 982 adet kaçak sigara ve 14 bin 435 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3 bin 476 kişi gözaltına alındı.

SOKAK SATICILARINA YÖNELİK OPERASYONLAR

Sokak satıcılarına yönelik olarak okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 438 şüpheli gözaltına alınırken 34 kilogram esrar, 3,7 kilogram eroin, 1,1 kilogram sentetik kannabinoid maddesi, 1,1 kilogram metamfetamin, 6 bin 611 adet uyuşturucu hap, 500 kök kenevir ve 30 tabanca ile tüfek ele geçirildi.

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 783 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılırken tespit edilen 259 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Düzensiz göçle mücadele kapsamında ise 134'ü denizlerde olmak üzere toplam 3 bin 473 düzensiz göçmen yakalanırken, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 89 organizatör yakalanarak gözaltına alındı.