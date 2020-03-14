İçişleri Bakanlığı 81 İlde Gerçekleştirdi

İçişleri Bakanlığı'nca, 81 ilde eş zamanlı yapılan 'Güvenli Eğitim Uygulaması'nda 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi, toplam 3 bin 39 araç ve sürücüsüne idari para cezası uygulanırken, 660 okul servis aracı trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı, 81 ilde eş zamanlı olarak 'Güvenli Eğitim Uygulaması' gerçekleştirdi. Ülke genelinde yapılan uygulamalara 46 bin 127 emniyet ve jandarma personeli katıldı. Uygulamalarda 65 bin 207 okul servis aracı denetlendi. 160 araç sürücüsüne 'okul servis araçları yönetmeliğine uymamak', 453'üne 'emniyet kemeri takmamak' 132'sine 'fazla yolcu taşımak' ihlalleri başta olmak üzere toplam 3 bin 39 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapılarak idari para cezası uygulandı. Eksikliği tespit edilen 660 okul servis aracı ise trafikten men edildi.

39 BİN 50 UMUMA AÇIK ALAN DENETLENDİ

Başta 17 bin 237 okul çevresi olmak üzere ülke genelinde bulunan kahvehane, kıraathane, kafe, internet ve oyun salonları, iddia ve ganyan bayileri, içkili yerler, park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve özellikle açık-paket olarak tütün mamülleri satışı yapılan yerler gün boyunca denetlendi. Denetimlerde 256 iş yeri hakkında idari işlem, 4 iş yerine paket açılarak sigara satışından işlem yapılırken, 240 iş yerine idari para cezası uygulandı.

BİN 493 ARANAN KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde 411 bin 905 kişi sorgulandı, 15 'uyuşturucu', 7 'cinsel suçlar', 42 'yaralama', 39 'hırsızlık', 20 'dolandırıcılık', 23 'tehdit', 22 'hakaret', 13 kayıp çocuk, bin 92 'yoklama kaçağı- bakaya', 220 diğer suçlardan olmak üzere toplam bin 493 aranan şüpheli yakalandı.

Denetimlerde ayrıca 5 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 45 mermi/ fişek ve 1 kesici alet ile 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi. Ayrıca 12 gram esrar, 9 gram eroin, 43 gram sentetik uyuşturucu, 66 adet ecstasy, 299 paket kaçak sigara, 35 litre kaçak içki, 13 bin 586 adet tütün doldurulmuş macaron ve 87 bin 78 gram macarona doldurulmak üzere kıyılmış tütün ele geçirildi. 2 tombala makinesi, 3 sigaramatik, 2 oyun makinesi-oyuncak makinesi olmak üzere toplam 7 adet, 1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun kapsamına giren makine ve bin 368 TL paraya el konuldu.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan bin 493 şahıs yakalandı.