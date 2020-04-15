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İçişleri Bakanlığı 81 İlde Denetim Yaptı

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İçişleri Bakanlığı 81 İlde Denetim Yaptı
Koranavirüs salgını ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı polis ve jandarma ekipleri 81 ilde market ve süpermarketleri denetledi.

Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığınca alınan; market ve süpermarketlerin saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesi, müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda bir kadar olması, market içinde ve dışında sosyal mesafe kurallarına uymamaktan Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve TCK’nın  ilgili  maddesi uyarınca toplam  1.183 iş yeri işletmecisine /müşteriye adli ya da idari işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığı polis ve jandarma ekiplerince dün 81 ilde market ve süpermarket denetimi gerçekleştirildi. Ülke genelinde 35 bin 868 market/ süpermarketin kontrol edildiği denetimlerde saat 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermeyen, müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda bir alanından fazla olan, market içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uymayan 1.183 işyeri işletmecisine/ müşteriye Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddesi uyarınca adli ya da idari işlem uygulandı.

çişleri Bakanlığı, Kovid 19 salgını ile mücadele kapsamında; 81 il Valiliğine  24 Mart tarihinde genelge   göndermiş, genelge ile marketlerin çalışma saati ve marketlerdeki alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlenmişti.

Söz konusu genelgeye göre ülke genelinde il ve ilçelerdeki küçük, büyük tüm marketler, 09.00-21.00 saatleri arasında hizmet vermesi, market içindeki müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın onda biri kadar olması ve  alışveriş için markete girmek için bekleyen müşterilerin arasında ve alışveriş esnasında sosyal mesafe kuralına uyulması istenmişti.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelge kapsamında dün 81 ilde polis ve jandarma ekiplerince market, süpermarket denetimi yapıldı. Bu denetimlerde genelgede belirtilen market ve süpermarketlerin açılış kapanış saatine uymayan, market müşteri sayısı hizmet sunulan toplam alanın onda birinden fazla olan, market içinde  ve dışında  sosyal mesafe kurallarına uymayanlara adli ve idari işlem yapıldı.

 Bu kapsamda 81 ilde yapılan denetimlerde, 35 bin 868 market/ süpermarket polis ve jandarma ekiplerince denetlendi. Bu denetimlerde söz konusu kurallara uymayan 1.183 iş yeri işletmecisi/ müşteriye Umumi Hıfzıssıha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddesi uyarınca adli ya da idari işlem uygulandı.

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