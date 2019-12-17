Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün 2 Kosova uyruklu yabancı terörist savaşçı, ülkelerine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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İçişleri Bakanlığı: 2 Terörist Sınır Dışı Edildi
İçişleri Bakanlığı, Kosova uyruklu 2 yabancı terörist savaşçının ülkelerine iade edildiğini duyurdu.
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